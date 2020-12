Febraban lança campanha educativa para uso do cartão consignado

Enquanto os cartões de crédito convencionais têm juros de 298,6% ao ano, na modalidade rotativo, as taxas do cartão de crédito consignado são de 2,70% ao mês; saiba mais

O mercado financeiro brasileiro se expande e oferece periodicamente diferentes opções que visam popularizar soluções financeiras no país. Uma dessas soluções é o cartão de crédito consignado, um modelo exclusivamente destinado a aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos, que também são elegíveis ao empréstimo consignado.

O cartão de crédito consignado opera exatamente como um cartão de crédito convencional: apresenta um limite para gastos e as cobranças são feitas em uma única fatura mensal. Uma diferença entre os modelos, no entanto, é que assim como a parcela do empréstimo consignado é descontada da conta de recebimento do benefício/salário, o valor mínimo da fatura do cartão também é descontada do benefício ou do contracheque, reduzindo as chances de inadimplência.

Apesar dessa facilidade, é altamente recomendado que o pagamento do valor restante da fatura seja realizado até a data de vencimento por meio do boleto que acompanha a própria fatura, pois dessa forma evita-se a cobrança de juros.

Conscientização sobre o uso do cartão

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos e a ABBC (Associação Brasileira de Bancos) lançaram no final do mês de novembro uma campanha educativa, que está em vigor, para orientar a população sobre o uso consciente do cartão consignado.

As peças publicitárias da campanha estão circulando na TV, rádios e redes sociais com o ator Ary Fontoura. Além disso, a Febraban e ABBC produziram uma cartilha sobre o tema e está disponível nos sites de ambas as instituições.

Principais vantagens do cartão consignado

Além de fazer o desconto do valor mínimo da fatura, garantindo o pagamento do consumo no cartão, um dos grandes diferenciais do cartão de crédito consignado é a taxa de juros. Enquanto os cartões de crédito convencionais têm juros de 298,6% ao ano, na modalidade rotativo, as taxas do cartão de crédito consignado são de 2,70% ao mês, conforme determinação do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS).

Vale destacar, por fim, que o cartão de crédito consignado é gratuito, não cobra anuidade e é aceito no Brasil e no exterior. Portanto, para aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos, esta modalidade é a melhor opção em cartão de crédito.