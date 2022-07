Shopee celebra dois anos de vendedores brasileiros e apresenta pesquisa de impacto no empreendedorismo digital

De acordo com o levantamento, a plataforma é a principal fonte de renda de mais de 300 mil empreendedores locais e trouxe mudança significativa na vida de 6 em cada 10 brasileiros que vendem pelo marketplace avançando em direção a uma economia digital inclusiva

Celebrando dois anos de vendedores brasileiros no marketplace, a Shopee , plataforma de comércio eletrônico que conecta vendedores, marcas e consumidores, realizou uma pesquisa* para entender o impacto na vida de quem vende por meio de seu app. O levantamento, que contou com respostas de 4.900 vendedores brasileiros, de todas as regiões do país, aponta que 6 em cada 10 vendedores tiveram uma mudança relevante em suas vidas. Além disso, a pesquisa estima que a Shopee é a principal fonte de renda para mais de 300 mil empreendedores locais e trouxe cerca de 430 mil novos empreendedores digitais para o e-commerce durante o período, contribuindo para a nova economia digital no país.



Para comemorar a data, a empresa preparou a campanha 7.7 Aniversário Shopee com cupom de frete grátis sem valor mínimo de compra e R$ 6 milhões em vouchers de descontos no dia 7 de julho para atrair ainda mais consumidores para a plataforma e alavancar as vendas de seus mais de 2 milhões de lojistas locais registrados. Além disso, sete consumidores poderão ganhar 1 ano de Shopee grátis (R$ 500 em compras por semana, durante 1 ano/52 semanas). Para concorrer, é necessário adquirir os bilhetes da sorte com 10 Moedas Shopee cada, no período de 26 de junho a 8 de julho.



“O estudo mostra que estamos na direção certa para construir um ecossistema inclusivo onde o comprar e o vender são acessíveis a todos impactando a vida de milhões de pessoas. Temos incentivado a digitalização de negócios e impulsionado o crescimento on-line tanto de pequenas e médias empresas como grandes marcas. As vendas dos vendedores brasileiros representam mais de 85% do total da plataforma no país”, comemora Felipe Lima, responsável por Business Development na Shopee Brasil.



Outro dado revelado pelo estudo é que as mulheres representam a maioria das empreendedoras digitais, com mais de 55% da base. A vendedora Tatiane Santos ( vídeo com a história aqui ), da loja Vesti SP, moda feminina plus size, é uma delas. Mãe empreendedora, ela compartilha que obteve grandes conquistas com a Shopee nesses últimos dois anos: “Investi toda a reserva que eu tinha na compra de roupas Plus Size que cabia em uma sacola e hoje tenho meu espaço e produção própria de peças. Além disso, o horário flexível me permite cuidar mais do meu filho, realizei sonhos como o acabamento da minha residência, comprei eletrodomésticos e móveis, além de ter contratado a minha primeira funcionária, a minha mãe. Tudo conquistado graças à Shopee.”, diz.



A vendedora ainda comenta que a capacitação que obteve com o Centro de Educação da Shopee foi essencial para tração nas vendas. A empresa já capacitou mais de 60 mil empreendedores desde fevereiro de 2021, em mais de 30 tipos de aulas disponíveis.



Um outro dado significativo trazido pela pesquisa é referente à expansão dos negócios. Com o uso do marketplace, mais de 30% dos vendedores conseguiram expandir suas operações para outras regiões do país, tudo isso em decorrência da logística de entregas em âmbito nacional e os benefícios como a Garantia Shopee e benefícios como cupons de frete grátis que atraem mais consumidores para a plataforma.



Como é o caso de Luiz Fernando N. Santos, usuário da plataforma desde novembro de 2020, que aproveita os jogos como Sacode Shopee para resgatar moedas e ganhar descontos em compras. “Desde que entrei na Shopee, já fiz mais de 190 compras, desde itens para pets até eletrônicos. Como estávamos em casa na pandemia, o app me ajudou bastante nas compras mais corriqueiras. Nunca tive problemas para achar as coisas que queria comprar, o app funciona de forma muito intuitiva e as buscas são fáceis. Os cupons de frete grátis ajudam muito e sempre tento aproveitar as datas duplas (Dias Shopee de cada mês), assim consigo economizar mais”, comenta o consumidor. Em relação ao suporte e contato com os vendedores, Luiz afirma: “O processo sempre foi muito rápido. A equipe de atendimento sempre me ajudou quando precisei, e os vendedores respondem às solicitações em questão de horas”, complementa.



*Estudo realizado em maio de 2022 com amostra de 4.900 vendedores Shopee, análise de dados internos com extrapolação dos dados amostrais para o universo de 2 milhões de vendedores brasileiros.



Fundada em 2015 em Singapura como subsidiária da Sea Limited (NYSE: SE), a Shopee, plataforma líder de e-commerce no Sudeste Asiático e Taiwan, está no Brasil desde 2019. Com vendedores locais e internacionais, seu propósito é conectar consumidores, marcas e vendedores e capacitá-los a comprar e vender de qualquer lugar e a qualquer momento.

A Shopee tem a missão de contribuir com a economia digital, com um firme compromisso de auxiliar empreendedores a terem sucesso no comércio eletrônico. Por isso, o marketplace atua para oferecer uma experiência fácil, segura e envolvente para seus usuários, através de uma plataforma que reúne entretenimento, extensa linha de produtos e ferramentas de pagamento e logística integrados num só lugar.

A Sea Limited, a qual a Shopee faz parte, também é proprietária de outros negócios como o Gerena, um desenvolvedor e editor líder de jogos online com presença global em mais de 130 mercados e a SeaMoney que é uma provedora líder de serviços financeiros e de pagamentos digitais no sudeste da Ásia.

