José Renato Fedato é eleito presidente da Aconvap

A Aconvap (Associação das Construtoras do Vale do Paraíba) realizou no dia 8 de dezembro a eleição para sua nova diretoria, incluindo presidente e vice-presidentes que comandarão a entidade no biênio 2021/2022.

José Renato Fedato

O atual vice-presidente e diretor da Construtora Costa Norte, José Renato Fedato, assume a presidência da entidade a partir de janeiro, substituindo Fabiano Moura que liderou a Aconvap nos últimos quatro anos.

Eleição da nova diretoria da Aconvap-Foto: Divulgação

Para José Renato Fedato, as principais responsabilidades para o próximo período são promover o crescimento sustentável das empresas na retomada pós-pandemia e incentivar a geração de emprego e renda neste que é um dos setores mais importantes para o desenvolvimento econômico e social do país.