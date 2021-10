Nos dias de hoje, já não é possível realizar atividades de compras e vendas online sem a implementação de ferramentas que facilitam o processo de interação das empresas do segmento B2B e-commerce com seus clientes e empreendedores.

Esta prática de comercialização em marketplace, tem vindo a ser realizada, principalmente por empresas cujo objetivo é vender de uma empresa para outra empresa, ou seja, de negócio para negócio, operando em forma de um shopping eletrónico, uma vitrine em que na qual as marcas exibem e vendem os seus bens ou serviços.

A principal função do marketplace B2B consiste em viabilizar o fornecedor certo para cada consumidor, aprimorando a experiência de compra do mesmo, tornando o processo de transação mais favorável, através de ferramentas mais simples e transparentes. Neste sentido, os consumidores têm várias opções de escolha, de acordo com os seus desejos e necessidades, enquanto que os vendedores têm a possibilidade de reter e adquirir um número elevado de clientes, localizados em diferentes áreas próximas e muito distantes da sua zona de jurisdição, ou seja, alcançar potências compradores numa grande dimensão territorial.

Você pode observar na plataforma digital B2B e-commerce do AGORA https://agorab2b.com/pt/, que as principais vantagens da B2B automação são: os gerentes de B2B gastam apenas 34% de seu tempo vendendo, MVP pode ser implementado em 1-3 semanas, escalonamento do projeto usando o mecanismo de modelagem Django ou a tecnologia SPA (React JS), bem como, outras vantagens totalmente interessantes que podem ajudar você a criar sua plataforma de negociação eletrónica ou aprimorar a sua empresa com as melhores tecnologias existentes no mercado online, onde você poderá adquirir lucros altos poupando menos em sistemas de b2b automação.

A realidade da situação económica global em 2021, prova que não existe nenhum país do mundo que não tenha sentido o impacto dos danos causados pela pandemia COVID-19. Por isso, muitas pequenas, médias e grandes empresas sentiram-se obrigadas a declarar falência, despedir uma grande parte de seus trabalhadores ou rescindir contratos com seus colaboradores. Por sua vez, muitas empresas conseguiram encontrar sua salvação, simplesmente, nas plataformas B2B e B2C do segmento e-commerce.

Uma pesquisa realizada em 10 países pela McKinsey em 2020, revelou que mais de 84% dos compradores e vendedores preferem aderir ao modelo digital, no Brasil 77% dos consumidores e empreendedores acreditam que empresas do segmento e-commerce são mais eficientes, por causa da implementação de sistemas b2b automação, e este sentimento vem se intensificando dia pôs dia.

Observe: Perspetivas de crescimento da B2B automação até finais de 2021

Como definir B2B automação?

A B2B automação é um conjunto de ferramentas inteligentes de marketing, que permitem uma maneira mais fácil e econômica de oferecer aos compradores conteúdo e serviço personalizado, atualizações oportunas em termos de pedidos de compra, venda, faturas e notificações de perfil. A implementação da B2B automação permitirá que sua empresa tenha as seguintes vantagens: acessibilidade do produto para os consumidores, rapidez e conveniência de compra, fazer avaliações se o valor para o consumidor diminuiu ou aumentou em uma ou outra categoria de produtos, bem como, segurança no momento da compra.

Quais são as funcionalidades da B2B automação? As funcionalidades da B2B automação, consistem na implementação de software e serviços baseados nos sites da internet, com o objetivo de exercer, fazer monitoramento e automatizar tarefas e processos de Gestão de Relacionamento com Clientes repetitivos, de modo que você possa vender com maior eficácia através de vários canais, tais como: aplicativos de smartphones, sites, redes sociais, e-mail e outros.

1. A implementação da B2B automação reduzirá grande parte do trabalho de seus colaboradores

Importa referir, que as atividades da B2B automação estão centradas principalmente nas áreas de programação, segmentação e rastreamento de marketing, possibilitando que sua empresa esteja apetrechada com leads de conteúdo altamente personalizado, objetivando atrair e reter muitos clientes.

Este conjunto de ferramentas da b2b automação, irá fazer com que seus trabalhadores percam menos tempo na execução de tarefas relacionadas ao marketing, pois, a personalização e rastreamento de dados dos clientes ajudá-los-á no monitoramento de todos os desejos e movimentações dos clientes na plataforma digital de sua empresa.

2. Utilização de software sofisticado

O uso de software sofisticado, permitirá que sua empresa do segmento B2B e-commerce venha a gerenciar pedidos em vários sistemas automatizados que calculam descontos para compras a granel e taxas de envio adequadas.

A sua empresa, através da plataforma digital, equipadas com ferramentas da b2b automação, irá enviar automaticamente notificações para lembrar aos clientes e informar novidades mais relevantes de seu aplicativo, pois, estas ações aumentarão a probabilidade de ganhar e estimular o interesse de seu público-alvo.

E não só, o software automatizado tem a função de personalizar produtos ou serviços premeditado ou adequado às necessidades e desejos específicos de cada cliente.

É bem verdade, que muitos atacadistas e varejistas entendem que os serviços automatizados e as formas antigas de diálogo permitiram que os compradores pudessem conseguir suporte para aquisição de informações mais detalhadas, fazer pedidos de produtos ou mercadorias, assim como, agendar atendimentos de forma mais fácil. Importa referir, que simplesmente 20% ou 30% dos clientes B2B é que têm a esperança de que um dia o sistema de interações remotas seja retomado.

3. Acessibilidade dos produtos para os consumidores

Antes do surgimento da pandemia do covid19, muitas empresas faziam a distribuição dos seus produtos para o publico alvo de forma aleatória, ou seja, as técnicas de distribuição de produtos em plataformas digitais ainda não eram tao desenvolvidas tal como nos dias de hoje, por intermedio da implementação de sistemas b2b automação totalmente sofisticados.

Com o aprimoramento dos leads e a implementação de vários sistemas tal como ICP (perfil de cliente ideal), CRM (Sistema de Relacionamento com Cliente), estatísticas de visitas ao local, estatísticas das redes sociais e resultados de pesquisas online, a vida dos consumidores e empreendedores ficou muito mais facilitada.

As perguntas principais que surgiam no seio destes entes económicos era: Como fazer uma análise sistematicamente automatizada? Onde encontrar dados verídicos que estejam realmente de acordo com os desejos e necessidades do meu publico alvo? Como atrair novos clientes e que canais devo usar?

Atualmente, existe uma gama de plataformas e-commerce B2B, equipadas com ferramentas da b2b automação, que ajudarão a economizar seu tempo para a resolução destas questões acima mencionadas. Por exemplo, a plataforma do AGORA https://agorab2b.com/pt/, permite que sua empresa ganhe mais lucros, através de canais mais modernos de distribuição de produtos, retendo clientes e incentivando novos a comprarem em sua empresa.

4. O que se espera do e-commerce B2B

O mercado eletrónico B2B está crescendo a cada dia que passa, isto significa, que novas oportunidades de negócio estão batendo na sua porta. A transformação dos mercados tradicionais para o formato digital irá permitir, que as empresas de negócio viradas para as áreas de venda venham a diminuir a quantidade de dinheiro gasta na compra de bens de capital, a alcançar novos nichos de mercado localizados em zonas distantes, novo publico alvo em grande dimensão, e consequentemente, aumentar a quantidade de suas vendas para alcançar lucros em somas avultadas.

No Brasil, estima-se que em 2021, o crescimento das despesas de capital (CAPEX) de todas as empresas, venha a crescer em 40 %, enquanto, as despesas operacionais de todas as empresas (OPEX) terá um crescimento aproximado á 41 %.

Modos de implementação da B2B automação

Por um lado, existem variadíssimas ferramentas que facilitam o processo de implementação desta tecnologia, de modo a garantir o alcance dos lucros que você deseja adquirir, fazendo a comercialização de produtos ou serviços através de uma plataforma digital.

Por outro lado, nem todas as ofertas de serviços software são eficientes. Isto se deve ao fato de que, cada plataforma digital tem suas características próprias em termos de execução, cadastro, monitoramento e áreas de atuação particularizadas.

A plataforma e-commerce do AGORA https://agorab2b.com/pt/, tem ofertas muito significantes e atraentes que se enquadram em quase todas as áreas referentes aos atacadistas e varejistas, proporcionando soluções para aumentar a quantidade das vendas da sua empresa, criando:

Mercados de venda online B2B ou B2C, através dos quais você poderá alcançar um número maior de consumidores, por intermedio da grande quantidade de leads que esta plataforma possui;

Portais B2B ou lojas online B2B totalmente automatizadas e personalizadas, que ajudarão você a criar ou aperfeiçoar suas vendas, por intermédio de recolha de dados do teu público-alvo, segmentação e monitoramento das suas vendas, assim como, uma forma mais eficaz de distribuição de produtos nas páginas do portal da sua empresa e-commerce.

Plataformas de negociação eletrônica (ETP) e CRM que facilmente poderá ajudar a sua empresa a manter um contato direto com clientes em tempo real e, com fornecedores interessados a colaborar com você.

Outros sistemas de e-commerce completamente modernos e automatizados, de modo que sua empresa possa crescer e se manter ativa no mercado eletrónico por um longo período.

Gostaríamos de lembrar, que num mercado turbulento em que existam vários players com finalidades semelhantes, o vencedor ou a empresa que mais vende, é aquela que não limita o seu capital de investimento para aquisição de ferramentas propícias em termos de tecnologias, pois, investir significa gastar dinheiro para obter uma quantidade maior do que aquela que se investiu.

Sendo assim, aconselhamos você a entrar em contato com os melhores especialistas do AGORA, através do link que se encontra no final desta pagina, de modo que você possa adquirir mais informações de forma detalhada e que venham ajudar você a escolher a melhor área possível para implementar a sua ideia de negócio, ou aprimorar os modelos mais modernos de comercialização em plataformas do e-commerce para a sua empresa já existente.

Imagem de 3D Animation Production Company por Pixabay