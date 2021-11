FASHIONTV LANÇA TERCEIRA TEMPORADA DO REALITY SHOW “FASHION HOUSE”

A partir de 23 de novembro, programa coloca 15 participantes em uma imersão do que acontece nas produções de moda

Mais uma temporada do reality show “Fashion House” estreia no FashionTV nesta terça-feira, 23, a partir das 22 horas. São 15 novos participantes em confinamento, com a missão de enfrentar vários desafios e produzir editoriais de moda seguindo padrões estipulados por tutores.

Os participantes são divididos em três equipes com cinco pessoas cada, formada por fotógrafo, videomaker, produtor de moda, produtor de beleza e modelo. De início, eles contarão com treinamentos e palestras realizados por tutores, que são profissionais especializados nas áreas citadas.

Nesta temporada, os times são surpreendidos com desafios impostos pelo programa e se desdobram para cumprir as tarefas, sempre correndo contra o relógio. A adrenalina de acordar de madrugada para fotografar em locais externos, a produção de um fashion film em apenas três horas e questionamentos a respeito das escolhas instigam a mente dos participantes, deixando-os com os nervos à flor da pele.

“Fashion House”

A equipe vencedora da terceira edição do “Fashion House” será anunciada no dia 21 de dezembro. Sempre destacando que o maior objetivo do reality show é mostrar aos telespectadores que, por trás de um grande trabalho, sempre existe uma equipe inteira envolvida e disposta a enfrentar qualquer tipo de obstáculo para conseguir um resultado perfeito.

CliqueAQUIpara acessar a lista de operadoras de TV por assinatura que oferecem o canal em seu line-up. A série está disponível também na plataforma Box Brazil Play, que pode ser assinada por meio do site www.boxbrazilplay.com.br ou pelo Now, da Claro TV, para ser assistida em televisão ou em dispositivos mobile, a partir dos apps disponíveis para Android e IOs.

Estreia da terceira temporada de Fashion House

Canal: FashionTV

Primeiro episódio: 23 de novembro, às 22h

Novos episódios: às terças-feiras, às 22h

Reprises: segundas-feiras, às 22h30; sextas-feiras, às 19h;

sábados, às 20h; e domingos, às 22h30

Quantidade de episódios: 5

Duração de cada episódio: 30 minutos

Classificação indicativa: Livre