Multishow e Globoplay estreiam “Túnel do Amor”, reality inédito sob o comando de Marcos Mion

Atração vai ao ar a partir de 27 de abril e contará também com spin-off no digital

Amigos, amigos… crushes à parte. Túnel do Amor, o novo reality do Multishow, com exibição simultânea no Globoplay, mistura amizade, treta, fofoca e pegação. Comandado por Marcos Mion, a estreia será dia 27 de abril, às 22h30.



Dez duplas de amigos, separados em duas casas interligadas por um túnel, têm a missão de bancar o cupido uns para os outros na busca pelo crush ideal. Ao longo de 18 episódios, os participantes terão de confiar no poder da amizade para responder à grande pergunta: existe amor no fim do túnel?



No comando do programa está Marcos Mion, que assume o desafio de apresentar um reality inédito que coloca em prova o poder da amizade.



“É um experimento inédito onde não só você precisa se sair bem, mas seu melhor amigo também! Isso torna tudo mais instável e imprevisível. É preciso conhecer muito bem o seu amigo para encontrar o par perfeito para ele e pra que ele ache o seu. Mas quanto vale uma amizade quando tem paixão envolvida? Será que a relação de amizade é mais forte do que uma paixão intensa? É o que vamos descobrir…”, conta Mion.





Casa Solar / Créditos: Edu Viana – Divulgação Multishow



Casa Grafite / Créditos: Edu Viana – Divulgação Multishow



No início do programa, as duplas se separam entre duas casas: de um lado a Grafite, com decoração urbana e moderna e, do outro, a iluminada Casa Solar. A cada episódio, um amigo deverá escolher alguém de sua própria casa para dar match com seu parceiro, que está na casa vizinha. Os dates acontecem dentro do túnel e, ali, tudo pode acontecer. Mas se a missão parece fácil à primeira vista, não se engane. No decorrer da temporada, conflitos, desejos e muita convivência levam os participantes a terem escolhas que podem colocar à prova a amizade.



O túnel usa muita tecnologia para ouvir e sentir tudo que acontece entre os participantes, ele é o coração do jogo. É ele que toma as decisões que definem o rumo do programa, determinando qual dupla será salva no fim de cada semana e qual será substituída dando lugar a novos participantes.



“O Reality é um gênero que conquistou espaço no país, movimentando uma geração antenada e engajada que acompanha fielmente a narrativa. E isso está muito em sintonia com o que buscamos no Multishow, aproximar cada vez mais a marca do nosso público com formatos inovadores e que sejam do interesse deles.” conta Tatiana Costa, diretora de canais Infantil e Entretenimento da Globo.



A produção é da Floresta, com direção geral de Lucas Diego Lopes. “Durante o tempo inteiro nós temos dois realities acontecendo, já que as casas são independentes e têm suas próprias dinâmicas de convivência a partir da química que se estabelece entre os participantes“, explica o diretor.



Mion ainda fará uma participação remota no TVZ Gloria Groove desta segunda (25) para comentar as expectativas da grande estreia.

Jojo Todynho no digital

Jojo Todynho / Créditos? Edu Viana – Divulgação Multishow



O que seria de um reality sem um react? Mas esse react está mais para uma sessão de terapia! Em “Terapeita”, Jojo Todynho incorpora uma terapeuta sem papas na língua para analisar as tretas, os romances e as amizades que deram o que falar durante o confinamento. E tudo isso ao lado do elenco do “Túnel do Amor”. Serão cinco episódios, no site do Multishow e no canal Humor Multishow , no YouTube, a partir do dia 23 de maio, após o encerramento do reality na TV.



Logo antes da estreia, Jojo apresenta para o público diretamente das redes do Multishow um tour pelas casas Grafite e Solar, local onde os participantes ficarão confinados. Além de dar diversos spoilers do túnel, a apresentadora também vai analisar, com seu jeito bem-humorado, os participantes do programa, simulando um aplicativo de relacionamento. O conteúdo estará disponível nas redes sociais do Multishow a partir do dia 25 de abril.

Conheça os participantes



Adriana e Andressa



Adriana e Andressa –

Créditos: Edu Vianna / Divulgação Multishow

A amizade é de menos de um ano, mas parece uma eternidade. A dupla se conheceu durante uma viagem.

Adriana tem 25 anos, foi Miss Goiás aos 15, mora em São Paulo e foi casada por cinco anos. No momento, deseja conhecer novas pessoas e curtir a vida de solteira.

Já Andressa tem 26 anos, mora com a mãe, está na faculdade de Nutrição e sempre sonhou em participar de um reality show.

Duda e Carla



Duda e Carla – Créditos Edu Viana / Divulgação Multishow

Elas se identificaram imediatamente quando se conheceram há dois anos em uma sessão de fotos. As amigas se acham muito parecidas e gostam do mesmo tipo de boy: malhado e tatuado.

Duda tem 24 anos e é de Porto Alegre, já Carla tem 23 e é de Camboriú. As duas têm personalidade marcante, adoram uma festa e não levam desaforo para casa.



Darline e Malu

Darline e Malu – Créditos Edu Viana / Divulgação Multishow



Elas se conheceram em um evento em que trabalhavam como modelos em 2018.

Darline tem 32 anos, trabalha como modelo e está solteira há quase dois anos. Ela se diz muito emocionada e se recusa a compartilhar os boys. Malu, aos 33 anos, também trabalha como modelo, foi casada, mas está solteira há mais de dois anos. As duas moram juntas em SP.



Marina e Luana



Marina e Luana – Créditos Edu Viana / Divulgação Multishow



Se conheceram na escola em 2018.

Marina tem 21 anos, é bissexual, enfrentou pressões para se encaixar em padrões corporais e hoje em dia estuda História e fala sobre amor próprio nas redes. Já Luana tem 21 anos, está solteira e é muito observadora. Ela se considera a caçula mimada, mas se sente pronta para encarar o confinamento.



Nina e Vanessa



Nina e Vanessa – Créditos Edu Viana / Divulgação Multishow



Elas se conheceram há dez anos em uma festa e não se desgrudaram mais. No rolê, quando querem ficar com as mesmas pessoas, se organizam para todo mundo se dar bem. Ambas têm 29 anos. Nina se considera mais racional e festeira e é conhecida pelos mais próximos como “DemoNina”.

Vanessa é mais dramática e intensa. Já ficou com o ex namorado de anos de Nina, mas sem saber.



Dan e Pedrinho

Eles se conhecem desde os 12 anos, mas ficaram um período sem contato, pois Pedro se mudou de MG. Quando o assunto é mulher, Pedrinho diz preferir as mais quietinhas, enquanto Dan gosta das mais descoladas.

Pedro tem 29 anos e Dan 28. Os dois se consideram bem xavequeiros e são de Belo Horizonte.





Caio e Fabio



Caio e Fábio – Créditos Edu Viana / Divulgação Multishow



Eles se conheceram há cerca de dez anos, através de amigos em comum. Costumam sair bastante juntos hoje em dia e curtem uma festa. Fabio é mais razão e Caio é totalmente emoção. Os dois têm 29 anos.

Fabio gosta de relacionamentos estáveis, mas está aberto a conhecer outras pessoas. Já Caio é impulsivo e não deixa passar uma oportunidade, marcando seu apelido como “Caio Cruel”.





Danilo e Randerson



Danillo e Randerson – Créditos Edu Viana / Divulgação Multishow



Eles se conheceram em uma viagem ao Rio de Janeiro há seis anos e se consideram complementares: Randerson é mais ‘roça’ e Danillo mais urbano.

Com 30 anos, Danillo já foi casado por cinco anos e tem dois filhos (de 5 e 2 anos). É metódico, gosta de atitude e de fazer as coisas do seu jeito.

Randerson, que tem 27 anos, é pai de dois filhos (8 e 2 anos) de diferentes mães. Ele deixa a vida levar de uma forma leve e é difícil de tirá-lo do sério.





Felipe e Stefano



Felipe e Stefano – Créditos Edu Viana / Divulgação Multishow

Baianos, de Salvador, se conheceram por meio de amigos em comum há dez anos e dizem já terem aprontado em muitas baladas da cidade.

Felipe tem 31 anos, só namorou uma vez na vida e gosta de sair da zona de conforto. Está solteiro e deixa isso bem claro.

Stefano tem 29 e diz que não nasceu para namorar. Ele gosta mesmo é de contatinho e pegação.

Robinho e Otavio



Robinho e Otávio – Créditos Edu Viana / Divulgação Multishow

Cariocas da Baixada Fluminense, se conheceram há cinco anos em uma aula de dança e desenvolveram uma sintonia de irmãos, sendo Robinho mais pavio curto e Otávio mais tranquilo.

Robinho, aos 28, é instrutor de fit dance e sai muito à noite. Otávio, que tem 24, tentou ser jogador de futebol, mas se encontrou como professor de dança para crianças.

TÚNEL DO AMOR

Estreia: Dia 27 de abril, às 22h30, no Multishow e no Globoplay (liberado para todos os assinantes)

Exibição: de segunda à sexta, às 22h30

Spin-off: 23/05 no site do Multishow e no canal Humor Multishow, no YouTube

Multishow

O Multishow tem a diversão como sua essência e leva ao assinante o melhor do entretenimento, com muito humor, música, reality e viagem. São diferentes formatos de conteúdo, que vão desde transmissões ao vivo dos maiores festivais do mundo até programas protagonizados pelos maiores humoristas e músicos do país. Em 2020, foi o terceiro canal mais assistido no horário nobre da Pay TV e desde 2018, está entre os cinco canais mais assistidos neste horário. O Multishow ultrapassa os limites da televisão e produz também conteúdo exclusivo para a web. Vídeos, reportagens sobre a programação e transmissões fazem parte de seu site e suas redes sociais.





Globoplay

O Globoplay é a maior plataforma brasileira de streaming, com oferta de conteúdo gratuito e exclusivo para assinantes. O serviço reúne diversos conteúdos originais Globo e do mercado audiovisual independente, filmes e séries internacionais renomadas, dentre elas produções exclusivas, que só estão disponíveis online. A plataforma conta ainda com uma oferta completa com os canais lineares da Globo através do Globoplay + canais ao vivo, que agrega em um só lugar, além da TV Globo, o Multishow, GloboNews, Sportv 1, Sportv 2, Sportv 3, GNT, Viva, Gloob, Gloobinho, Off, Bis, Mais Na Tela, Megapix, Universal TV, Studio Universal, SYFY, Canal Brasil e Futura. Tudo junto, na mais completa e variada oferta de conteúdo para que o público acesse a qualquer momento e de onde estiver o que está no ar, o que já foi ao ar e o que ainda será exibido.

Marcos Mion