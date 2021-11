Exposição em Aparecida celebra a arte da criação de presépios

Para celebrar uma das mais antigas tradições natalinas, a Galeria Recreio, em Aparecida-SP, inaugura nesta quinta-feira (25/11) às 10h30, a Exposição Franciscana de Presépios “Ele está no meio de Nós”, que reúne diversas representações da Sagrada Família na Manjedoura, local em que, segundo a tradição Católica, ocorreu o nascimento do Menino Jesus. A coleção faz parte do acervo do Seminário Frei Galvão de Guaratinguetá e apresenta ao todo 18 conjuntos, vindos de várias partes do Brasil e do mundo.

Produzidas em diferentes técnicas e materiais, como papelão, porcelana, madeira, argila, papel machê e acrílico, as peças, ricas em detalhes, também apresentam as características regionais dos locais de origem, como fauna, flora, cores e elementos culturais. Entre os destaques, há os presépios vindos da Alemanha, Angola, Bélgica, Bolívia, Chile, Filipinas, Itália e México. Entre os representantes nacionais, temos exemplares das cidades de Belém-PA, Caruaru-PE, São Paulo-SP e do Vale do Paraíba, como Pindamonhangaba e Taubaté.

“Ele está no meio de Nós”

A Exposição Franciscana de Presépios “Ele está no meio de Nós” é gratuita e ficará aberta ao público na Praça de Alimentação da Galeria Recreio, até o dia 6 de janeiro. A iniciativa tem o apoio da Secretaria Municipal de Turismo.

Galeria Recreio

A Galeria Recreio está localizada ao lado esquerdo da Basílica Velha, no centro histórico de Aparecida. O local é o principal acesso à Passarela da Fé, que leva ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. O horário de funcionamento é de segunda a quinta-feira das 7h às 18h, sexta-feira e sábado das 7h às 22h e domingo das 7h às 18h.

Exposição Franciscana de Presépios “Ele está no meio de Nós”

Abertura: 25/11 – às 10h30

Local: Galeria Recreio – Praça Nossa Sra. Aparecida, 129 – Centro, Aparecida-SP.

A origem dos presépios

Praesepium é uma palavra latina que significa: lugar onde se recolhe o gado. Na arte cristã, é a representação da gruta ou estábulo de Belém onde Jesus nasceu, e das personagens em torno do Menino, segundo os evangelhos de Lucas e Mateus. Iluminado pela estrela-guia, o presépio pode constar simplesmente de manjedoura com o Menino Jesus. Nele podem figurar Maria e José, o boi e o burro, o galo, os pastores e seus cordeiros e ovelhas, e os Reis Magos com seus presentes e camelos. Figuras, personagens culturais e cenas regionais também podem ser encontradas ou servir de cenário.

São Francisco de Assis

A tradição de montar presépios iniciou-se com São Francisco de Assis, no ano de 1223. Foi com o desejo de “lembrar o menino que nasceu em Belém, os apertos que passou, como foi posto num presépio, e ver com os próprios olhos como ficou em cima da palha, entre o boi e o burro”, que, na véspera do Natal, em uma gruta em Greccio, Francisco celebrou o Nascimento do Menino Jesus com seus irmãos e com os cidadãos, de forma única e original.

De lá para cá, a tradição da montagem do presépio natalino se difundiu pelo mundo. Foram os franciscanos os maiores divulgadores dessa arte de se montar e criar os presépios. Cada artista e artesão, imbuído das culturas locais, regionais, e atento à diversidade dos povos, tem o seu modo original de fazer a representação desse acontecimento bíblico. De muitas formas, estilos, materiais e ornamentações, cada presépio possui características singulares.

Nesta pequena e expressiva exposição, com o compromisso de divulgar a tradição presepista, a Galeria Recreio, o Seminário Franciscano Frei Galvão, de Guaratinguetáe a Secretaria Municipal de Turismo de Aparecida,se unem para oferecer a todos os peregrinos, devotos, visitantes, cidadãos e apreciadores, alguns presépios oriundos do Brasil e de outros países. “Ele está no meio de nós” é a expressão amorosa de Deus presente no Mistério da Encarnação. Neste sentido, todos são convidados a contemplar o verdadeiro espírito do Natal, bem como apreciar a beleza cultural presente em cada presépio.