Restaurante Donna Pinha apresenta tradicional ‘paella espanhola’ com sabor da Mantiqueira

Paella assinada pela chef Juliana Kegler, diretamente do restaurante carioca Venga!, é a novidade de janeiro no cardápio do Donna Pinha em Santo Antônio do Pinhal; receita fecha o projeto “Mantiqueira com as chefs”.

Para os fãs daquela tradicionalíssima paella, uma boa notícia: o prato fica no cardápio do Restaurante Donna Pinha, em Santo Antônio do Pinhal/SP, até o final de janeiro. E detalhe: a receita leva a assinatura de uma especialista no assunto, a chef Juliana Kegler Placenti – no comando do Venga!, famoso restaurante de comida espanhola localizado na capital carioca. Tudo isso com direito ao clima e delicioso sabor da Mantiqueira.

Chef Anouk Migotto

É isso mesmo, acompanhada da chef Anouk Migotto, proprietária do Donna Pinha, a chef Juliana foi literalmente buscar nas montanhas os ingredientes para compor a receita especialmente criada para fechar o projeto “Mantiqueira com as chefs” – que comemora os 20 anos de fundação da casa.

‘Paella espanhola’

O resultado: uma saborosa paella que reúne arroz pérola, sofrito (refogado) caramelizado, copa lombo desfiado, frango marinado, açafrão, quiabo, ervilhas tortas e abóbora cabotiá. Ah! E com direito ao tradicional socarrat – aquela “casquinha” que se forma no fundo da panela– que não pode faltar numa autêntica paella. O prato custa R$ 89,80 (individual).

Tradicional paella espanhola com sabor da Mantiqueira-Foto:DIVULGAÇÃO: DOUGLAS FAGUNDES

Segundo a chef Anouk, uma excelente oportunidade para uma gostosa experiência gastronômica: “Uma receita única, já que é uma tradicional paella espanhola com ingredientes produzidos na nossa Mantiqueira”, ressalta.

Chef Juliana Kegler Placenti

SOBRE A CHEF CONVIDADA – A chef Juliana Kegler Placenti começou sua carreira na cozinha em 2004, passou por diversas cozinhas e chefiou algumas como Eñe RJ — onde começou a paixão pela cozinha espanhola–, Prado.co, Social Wieninger e hoje é a chef executiva do restaurante Venga!.

“Mantiqueira com as chefs”

SOBRE O PROJETO – O projeto “Mantiqueira com as chefs” foi criado em fevereiro do ano passado para comemorar os 20 anos de Donna Pinha em Santo Antônio do Pinhal. A iniciativa reuniu 12 renomadas chefs do país, que a cada mês assinaram uma receita especial no cardápio da casa utilizando produtos da Serra da Mantiqueira.

Os valores arrecadados com os pratos ao longo do ano serão revertidos em prol de um projeto social na área de gastronomia na cidade – que deverá ser anunciado no próximo mês de fevereiro.

Outras delícias do cardápio do Donna Pinha, como o Festival Brisa & Sabor que segue até o final de janeiro com destaque para as frutas vermelhas da região, podem ser conferidas no site www.donnapinha.com.br.

Restaurante Donna Pinha

O Restaurante Donna Pinha está localizado à Avenida Antônio Joaquim de Oliveira, número 647, no Centro de Santo Antônio do Pinhal/SP. Abre todos os dias para almoço, das 11h às 17h. Para jantar, funciona de sexta e sábado até as 23h e domingo até as 19h. Atendimento pelo telefone fixo (12)36662669. Acompanhe também pelas redes sociais: @donnapinha (Insta) ou Donna Pinha (Face).