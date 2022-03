COOP instala estações inteligentes para pet, inéditas no ABC

A população de animais de estimação não para de crescer. Segundo a Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação), o Brasil é o terceiro país do mundo com maior população de animais domésticos. Em 2018, eram 54,2 milhões de cães e 23,9 milhões de gatos.

PET

Diante dessa população, as pessoas passaram a necessitar cada vez mais de estruturas e locais adequados para o acolhimento dos animais. Por essa razão, a Coop firmou parceria com a PetParker, startup de mobilidade voltada para o mercado pet, para a instalação de estações inteligentes em cinco lojas (Industrial, Capuava e Giovanni Pirelli, em Santo André; Joana Angélica, em São Caetano, e em Diadema), com posterior extensão para as demais unidades da rede.

PetParker

Acessadas de forma gratuita pelo aplicativo da PetParker, as cinco estações estão localizadas nas entradas das unidades selecionadas e os usuários podem acomodar seus pets dentro da casinha e retirá-los em até 90 minutos, utilizando o celular. Todas as unidades contam com controle de temperatura, sensor na porta, pintura especial e pisos não porosos contra os germes.

O aplicativo PetParker está disponível para Android e iOS. É preciso aceitar os termos de condições – que incluem a garantia de que o animal esteja vacinado e em boas condições de saúde para ter contato com outros –, realizar um cadastro e, ao encontrar uma das unidades, fazer a leitura do QR Code para utilização.

Analista de Marketing, Kaique Cardoso Vicente

Para a Coop, a iniciativa da parceria com a PetParker reforça os atributos da marca de promover comodidade e conveniência aos seus cooperados e clientes. “Cada vez mais, o pet faz parte das famílias brasileiras e, por isso, estamos instalando estações como forma de oferecer uma acomodação confortável e segura para os animais e maior comodidade para os seus tutores”, explica o analista de Marketing, Kaique Cardoso Vicente.

Georges Ebel, CEO e fundador da PetParker

Georges Ebel, CEO e fundador da PetParker, destaca a importância da Coop no desenvolvimento do ecossistema de inovação brasileiro. “A Coop mantém um histórico notável de prestação de serviços às comunidades em que atua, estimulando continuamente a adoção de soluções de relacionamento com seus clientes. Nossa presença é reflexo desta vocação, viabilizando novos caminhos para as relações entre pessoas e seus pets e que impactarão na realização de novos negócios”, completa Georges Ebel.

Fundada em 2018, a PetParker é uma startup do mercado pet que facilita a mobilidade e as experiências de consumo para pessoas e seus pets. Sua plataforma, composta por um aplicativo e por estações inteligentes disponíveis em lojas e comércios de todos os portes, acolhe e protege cães a partir de uma experiência confiável que valoriza a presença, a saúde e o caminho para vidas mais felizes. Seu site na Internet é www.petparker.com.br.

Coop

Sobre a Coop: atualmente, a Coop possui mais de 900 mil cooperados ativos, 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 79 drogarias em operação. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br/