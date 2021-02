Expansão de empresa de alumínio deve gerar mais de 100 empregos na região do Vale do Paraíba

Com a inauguração de uma nova fábrica em São José dos Campos/SP, empresa deve gerar 100 novos empregos e movimentar a economia local

A Prolind Alumínio, empresa localizada em São José dos Campos, inaugurou uma nova fábrica em fevereiro no Vale do Paraíba. Trata-se de uma planta de refusão, que tem por objetivo reciclar perfis de alumínio, os quais serão utilizados para a produção de novos produtos. Com a inauguração, a Prolind Alumínio espera crescer 120% em 2021, se comparado a 2020, e deve gerar 100 novos empregos na região.

A nova fábrica possui capacidade produtiva de 50 mil toneladas de alumínio ao ano em sua primeira fase. Com isso, 50 novos colaboradores devem ser contratados até o fim de 2021. Para 2022, a expectativa é de dobrar o número de funcionários no espaço e totalizar 100 novos empregos gerados. Além disso, a Prolind Alumínio quer se posicionar no mercado como umas das únicas empresas brasileiras do setor a atuar com refusão, extrusão, e fabricação de peças de alumínio.

Erivam Boff, Diretor de Negócios da Prolind Alumínio

“Vamos passar a desenvolver ligas especiais de alumínio não disponíveis no mercado. Esta fábrica iniciará em um momento de restrição internacional sobre a oferta do metal. Logo, esperamos dobrar nossa participação econômica na região em que estamos instalados, a começar pela geração de novos empregos”, explica Erivam Boff, Diretor de Negócios da Prolind Alumínio.

Compromisso com o meio ambiente

Reforçando o compromisso com a sustentabilidade, a Prolind Alumínio inaugura a nova fábrica equipada com uma tecnologia de última geração da produção industrial, que causa poucos impactos na natureza. O novo espaço trabalhará com reciclagem de sucata de alumínio, o que significa uma redução de 95% no consumo de energia elétrica em relação à produção de alumínio primário. O sistema de fornos a ser utilizado pela empresa permite uma redução de consumo de gás natural em torno de 30% em relação aos convencionais. Além disso, todo o material a ser utilizado no processo fabril é 80% reciclável.

Outro grande diferencial do espaço está na cobertura, que foi projetada para receber painéis para geração de energia fotovoltaica, ou seja, a partir da luz solar. Assim como as cisternas construídas para recuperar água da chuva, que possuem capacidade para reter até 20.000 litros de água a ser reutilizada como parte de insumo industrial.

A nova fábrica da Prolind é um projeto que deverá ser concluído em três fases a serem entregues até 2023. A primeira fase foi entregue no início do mês. Para saber mais, acesse: www.prolind.com.br.

Prolind

A Prolind Alumínio é uma empresa que há 30 anos atua no desenvolvimento de produtos e soluções em alumínio para diversos segmentos de mercado, como transportes, construção civil, indústrias automotivas, aeronáuticas, elétricas, dentre outros. Com engenharia e tecnologia em seu DNA, possui um parque fabril localizado em São José dos Campos- SP, e está entre os maiores produtores de perfis extrudados de alumínio e de fabricação de peças industriais do Brasil. Atualmente a Prolind Alumínio possui cerca de 200 colaboradores e as certificações ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 e o Diploma VDA – B (Verband der Automobilindustrie). Para saber mais, acesse: www.prolind.com.br.