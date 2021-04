Ultrafarma chega ao Estado do Rio de Janeiro

Farmácia já possui 171 lojas licenciadas, a expansão da rede vai chegar também em Brasília, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

A Ultrafarma, rede comandada por Sidney Oliveira, em parceria com os empresários Roney Cosendey e Rossine Cosendey, desembarca no estado do Rio de Janeiro no próximo mês de abril.

O projeto faz parte do plano de expansão da bandeira para outros estados, promovendo a união de uma marca celebrada à experiência e ao conhecimento local de empresários consolidados no ramo farmacêutico.

Ultrafarma

O licenciamento adotado permite ao empresário fazer parte de um modelo de sucesso inovador, contando com uma estrutura profissional e padronizada para apoiar a liderança do dono à frente do seu negócio. Tudo isso, aliado aos diferenciais da marca Ultrafarma: marketing agressivo, uma linha de produtos e suplementos exclusiva, atendimento reconhecido e preços competitivos.

Sidney Oliveira

“Estamos muito satisfeitos em poder trazer para o Rio de Janeiro a nossa marca, tendo como parceiros desse projeto os empresários Roney e Rossine que hoje lideram a rede Santa Lúcia, com mais de 50 lojas no estado do Espírito Santo. Juntos vamos expandir para ainda mais brasileiros o acesso a um atendimento de qualidade e medicamentos a preço acessível, um sonho que começou há mais de vinte anos e que hoje posso compartilhar”, celebra Sidney Oliveira.

Rio de Janeiro

Atualmente o programa de licenciamento já conta com 171 lojas abertas e pretende finalizar o ano com 300 unidades espalhadas no Pará, Paraná, São Paulo e agora também no estado do Rio de Janeiro, além dos estados de Brasília, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, que já estão confirmados para 2021.