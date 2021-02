Unimed São José dos Campos: 50 anos com muita saúde e sucesso

A Unimed São José dos Campos completa no dia 13 deste mês meio século de existência, consolidada como a maior operadora de saúde da Região Metropolitana do Vale do Paraíba.

50 anos

Tudo começou há exatos 50 anos, mais precisamente em fevereiro de 1971, quando um grupo de 32 médicos decidiu investir no ideal do cooperativismo médico em São José dos Campos. Atualmente, a Unimed conta com 15 municípios em sua área de cobertura, o que inclui as cidades do Litoral Norte e da região de Campos do Jordão.

Nesse período, a Unimed SJC não se consolidou apenas como uma grande cooperativa médica, mas acima de tudo como uma das maiores empresas da região. Ao todo, são mais de 1.500 colaboradores, que atuam diariamente em prol da saúde da população.

Além disso, a cooperativa conta com mais de 100 mil clientes, que são atendidos por 730 médicos cooperados. Dentre eles, estão profissionais destacados e com reconhecida competência médica em suas especialidades.

Unimed São José dos Campos

A Unimed São José dos Campos conta ainda com ampla rede de recursos próprios, na qual o destaque é o Santos Dumont Hospital, considerado um dos mais modernos do interior de SP. A cooperativa também é destaque em ações sociais e ambientais, estando plenamente inserida no dia a dia da região do Vale do Paraíba.

Fabio Baptista, Presidente da Unimed São José dos Campos

“Temos orgulho de fazer parte dessa história de meio século e poder contribuir para transformar a Unimed São José dos Campos na grande cooperativa médica que é hoje. A comemoração dessa data é ainda mais importante, nesse período de pandemia, quando a nossa responsabilidade médica se tornou maior do que nunca”, destaca Fabio Baptista, Presidente da Unimed São José dos Campos.