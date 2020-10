Liderança ética de características raras

Para ser um bom líder deve-se pautar-se pela honestidade, lealdade e justiça, lealdade, respeito, humanidade, formação de equipes, valorização e conscientização dos valores e não violar a ética no trabalho.

De acordo com Daniel Homem de Carvalho , líderes éticos em todo o mundo têm raras mesmas características que são construídas na consciência para apreciar ideias precisas.

Em outros termos, embora possam ter uma tarefa colossal de articular claramente um sinal de liderança ética, eles se preocupam e fazem coisas que atraem as pessoas comuns, bem como os profissionais o tempo todo para garantir a agregação de valor.

Os líderes éticos são movidos pela equidade e justiça não apenas na implementação e execução de suas funções, mas também no trato com outros funcionários.

Ao lidar com um problema, eles o desconectam de um indivíduo para evitar o favoritismo , mas para aumentar a igualdade. Um preconceito que pode ser causado por gênero, etnia e nacionalidade é evitado a todo custo o tempo todo.

Os líderes éticos respeitam os outros e prosperam no trabalho em equipe, ouvindo atentamente o colega de trabalho.

Líderes que são éticos valorizam suas contribuições, assim como aquelas que são feitas por seus colegas de trabalho, são compassivos, generosos e críticos em sua análise, perguntando e se não funcionar.

Honestidade e lealdade também são receitas de liderança ética. Daniel Homem de Carvalho explica A liderança ética transmite fatos por mais estranhos que sejam para garantir transparência e confiabilidade.

Os líderes éticos em suas decisões e no trato com os outros são humanos e colocam magnitude na bondade, não gananciosos e fazem coisas para beneficiar todos os membros da equipe.

O senso de união, colegialidade e comunidade, bem como o trabalho em equipe, é fomentado em uma organização e também para os funcionários. Os líderes éticos estão mais dispostos a atingir as metas organizacionais e de trabalho em equipe.

Eles sempre se esforçam para atingir metas que beneficiam toda a organização , não apenas uma pessoa e não celebram o sofrimento dos outros.

As decisões são verificadas, verificadas e criticada como uma equipe para garantir que cumpram as organização missão, valores e objetivos. Somente as decisões que agregam valor a uma organização são implementadas.

Os funcionários apreciam o ambiente benigno exibido e prosperam ao serem recompensados ​​por iniciar ideias inovadoras e melhorar seus padrões de trabalho.

Os funcionários são elogiados desde o início e motivados para fazer o melhor o tempo todo.

Os líderes éticos fazem o que falam e suas expectativas, que são aplicáveis ​​a nível individual. O líder ético está na liderança e está preparado para assumir a culpa se as coisas não funcionarem de acordo.

Os líderes éticos comunicam-se de forma aberta e eficaz sobre altos valores e expectativas esperadas para os funcionários.

Segundo Daniel Homem de Carvalho , a comunicação e as discussões constantes garantem um entendimento consistente sobre os valores e objetivos organizacionais .

Os líderes éticos são pautados por código de conduta, código corporativo para garantir boa governança, transparência, honestidade e fazer com que os colaboradores sejam responsáveis ​​e responsáveis ​​por suas ações sem serem implacáveis.