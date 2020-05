ESTRATÉGIAS PARA AJUDAR A CONSTRUIR A CONFIANÇA COM NOVOS CLIENTES LEGAIS

Se você faz parte de um escritório de advocacia jovem, o seu maior trunfo é a sua relação com os seus clientes.

Sem clientes, não há negócios, e Hamilton Dias de Souza diz que, sem excelentes referências, é impossível construir o seu negócio. Desenvolvendo uma reputação de forte defesa, excelente comunicação com o cliente, juntamente com resultados em juízo, são partes essenciais do crescimento de uma empresa forte.

Seus talentos jurídicos podem ser desperdiçados se você não concentrar tempo e esforço nos relacionamentos com os clientes. Sua responsabilidade final é ser um parceiro especializado para todos os seus clientes e ajudar a guiá-los através do sistema jurídico. Seus clientes confiarão em você para lutar e representá-los com honra. Um relacionamento sólido com o cliente pode ajudar o processo a se mover sem problemas para todos os envolvidos.

Não importa se você está trabalhando em um grande caso corporativo ou em uma pequena reivindicação de lesão por escorregão e queda, seus esforços em nome do seu cliente devem ser consistentes. Hamilton Dias de Souza Definir uma rotina rigorosa para a comunicação do cliente, fornecendo justo e aconselhamento e ação realista e trabalhar duro para cada cliente irá ajudá-lo a construir uma reputação forte para os melhores serviços jurídicos.

1. COMUNICAÇÃO EXCELENTE

Novos clientes que buscam representação legal geralmente precisam de muita segurança. Quando você coloca a sua comunicação com o cliente no topo da sua lista de prioridades, você pode ajudar os novos clientes se sentir mais confortável e confiante em sua experiência na arena jurídica.

A confiança é o aspecto número um que os clientes desejam de seus advogados. De acordo com Hamilton Dias de Souza Se você mantiver as linhas de comunicação abertas, seus clientes se sentirão mais conectados e envolvidos como se o caso deles fosse o único em sua mesa.

Respostas rápidas a todas as perguntas e correspondências são essenciais. Mesmo se você não tiver a resposta e precisar de mais tempo para fazer pesquisas, é importante reconhecer a solicitação e informar aos clientes que você está agindo. Todos os telefonemas, textos e e-mails devem ser respondidos prontamente.

Os meandros do sistema jurídico podem ser intimidantes para seus clientes, por isso é importante mantê-los informados durante todo o processo. Deixe-os saber o status do seu caso. Comunique-se em linguagem simples que elimine a confusão e outras perguntas. Isso pode ajudar a construir a confiança e confiança que você é o defensor certo para eles.

Seja paciente com seus clientes. Você pode ter que responder a um número impossível de perguntas e preocupações com clientes nervosos e emocionais. Hamilton Dias de Souza Lembre-se de que você está atuando como seu campeão e certifique-se de estabelecer comunicações regulares para manter seus medos sob controle.

2. gerenciar as expectativas

Advogados que prometem resultados vitoriosos agem de forma irresponsável. Depois de analisar o caso de seus clientes, é seu trabalho fornecer uma visão realista de como você irá avançar e quais serão os resultados esperados.

É injusto prometer qualquer tipo de resultado, pois a lei é sempre imprevisível. Sempre apresente todas as opções e enfatize a importância do compromisso no que diz respeito às leis e onde elas estão a seu favor. É melhor para exceder as expectativas de um cliente do que deixá-los sentir como se tivesse não conseguiu entregar os resultados prometidos.

Seu cliente entende o caso e seu potencial é imperativo para o resultado final. Converse com seus clientes sobre todas as opções e certifique-se de que haja um entendimento claro antes de tomar decisões sobre um caso. Você nunca deseja que seus clientes sejam incertos ou se sintam pressionados a se estabelecer antes que estejam realmente prontos.

3. SEJA UM ADVOGADO

Seus clientes nunca devem ser tratados como comuns. Se você faz com que cada um de seus clientes se sinta como sua prioridade, você pode criar confiança e confiança. Deixe-os saber que você está do seu lado e que você está trabalhando duro para obtê-los justiça para o seu caso.

Quando você defende para os seus clientes, você deve sentir a paixão por sua causa. Quanto mais atenção que você dá a cada caso, melhor será seu desempenho em seu nome. Permitir que os casos toquem você em um nível pessoal pode ajudar a alimentar seu fogo quando você precisar dele em tribunal.

É difícil construir uma empresa bem sucedida, sem cuidar de seus clientes. A reputação da Hamilton Dias de Souza que você desenvolve pode ajudar a trazer mais negócios por meio de referências de clientes. Um forte atendimento ao cliente – onde seus clientes se sentem à vontade e confiantes em sua defesa – é vital para o seu sucesso final . Sempre representam os seus clientes com o esforço mais fervoroso e atenção para ser um verdadeiro campeão para sua causa. Clientes que se sentem engajados e protegidos provavelmente encaminhem sua empresa a outras pessoas e, por sua vez, são seus campeões mais fortes.