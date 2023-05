Especialista defende redução na taxação do mercado de apostas

A regulamentação do mercado de apostas esportivas está bem próxima, contudo, as condições apresentadas na Medida Provisória que regulamentará o setor, principalmente a taxação um tanto elevada, não tem agradado os principais envolvidos no assunto.

Com isso, recentemente o portal GMB entrevistou Wesley Cardia, CEO da Associação Nacional de Jogos e Loterias, que atualmente representa os interesses de 13 companhias de apostas esportivas. Segundo o executivo, foram realizadas diversas

reuniões com representantes do governo federal acerca da regulamentação das apostas esportivas, e que durante todo o tempo eles buscaram tentar convencer os legisladores que a taxação do setor poderia ser menor.

Levando em consideração todos os impostos, a taxação das operadoras que atuam no mercado de palpites pode chegar na casa dos 30%, com isso, Wesley Cardia reconhece que para o governo esses podem até parecer os números adequados, no entanto as empresas continuarão a batalhar para reduzir essa tributação tão elevada.

Para tal, o executivo aponta que eles irão conversar com os deputados federais para convencê-los de que uma menor taxação acarretará em uma maior quantidade de empresas interessadas em atuar no mercado tupiniquim, elevando consequentemente a geração de tributos para o Estado.

“Acredito que sim e que consigamos convencer os deputados de que se a taxação for menor, a arrecadação do governo será maior. Queremos que o governo arrecade o máximo possível porque, se ele estiver arrecadando, as casas de apostas também estarão faturando”, diz o especialista.

Rebaixamento



Enquanto os legisladores e representantes das operadoras de palpites debatem as minúcias da regulamentação do mercado de apostas no Brasil, os torcedores continuam arriscando seus pitacos em uma grande variedade de eventos esportivos.

Recentemente, uma das operadoras mais proeminentes do país, a Betfair, analisou o volume de palpites realizados em sua plataforma relacionado aos times que serão rebaixados para a Série B em 2023. E, segundo o relatório da operadora, seus clientes acreditam que Coritiba, Santos e Cuiabá, são as equipes que possuem as maiores chances de cair para a segundona.

O Coritiba lidera o volume de palpites para o rebaixamento, acumulando 14% do total dos pitacos neste quesito. Já o Santos soma 13%, enquanto o Cuiabá tem 12%, logo depois aparecem empatados Goiás e Cruzeiro, ambos com 11%.

Em parte, o volume de apostas dos torcedores seguem as probabilidades calculadas pela própria Betfair. A operadora aponta que o Coritiba e o Cuiabá possuem cerca de 18% de chance de rebaixamento, enquanto o Goiás tem 14% e logo depois o América Mineiro, com 13% de chance de cair para a segundona.

Em contrapartida, existem algumas equipes que as chances de rebaixamento são quase inexistentes, como o Palmeiras, com 0,01%, Flamengo (0,02%), Fluminense (0,02%) e Atlético-MG (0,05%).

Em relação ao campeão do torneio, os números são ainda mais complicados de calcular e sofrem grandes alterações rodada a rodada. O Botafogo tem feito uma campanha surpreendente e é o líder absoluto do torneio, tendo vencido seis dos sete jogos que disputou até o momento no Campeonato Brasileiro. E o time tem como grande rival atualmente pelo título o Palmeiras, que está três pontos atrás e vem de dois empates consecutivos.

FOTO: Pixabay