Apoiado pela Suzano, Programa Colmeias proporciona receita de cerca de R$ 3,5 milhões para associações de apicultores(as) no Estado de São Paulo

Em 2022, foram produzidas pelas associações que integram o programa 264 toneladas de mel

As associações de apicultores(as) do Estado de São Paulo estão aumentando a produção e venda de mel em suas cooperativas, por meio do programa Colmeias. A iniciativa tem o apoio da Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto. Somente em 2022, foram produzidas pelo programa mais de 264 toneladas de mel, com uma média de produtividade de 15,58 kg/colmeia.

Desde 2005, o programa auxilia apicultores(as) na gestão, produção e comercialização do produto, cedendo áreas da base florestal da empresa para pasto apícola. Além disso, a Suzano incentiva a criação dos Arranjos Produtivos Locais (APL), união de apicultores(as) e empresas de um mesmo território que cooperam para potencializar a apicultura em suas localidades, sempre pensando na geração de renda e na promoção do desenvolvimento sustentável no campo. Seguindo essa linha, a empresa tem como objetivo tirar, até 2030, 200 mil pessoas da linha de pobreza em suas áreas de atuação.

De acordo com Ludmila Garrossino da Costa Daniel, analista de Desenvolvimento Social da Suzano, ver o resultado da produção dessas cooperativas é motivo de muito orgulho para a empresa. “Poder ajudar na melhoria das condições de vida desses associados é o nosso compromisso e com esse programa estamos possibilitando a eles o incremento da renda familiar e contribuindo com a economia local. Espero que o projeto continue crescendo e proporcionando a essas pessoas um desenvolvimento não só econômico, mas também social”, afirma.

Programa Colmeias

Para isso, as famílias que integram a ação recebem apoio, por meio de uma assistência técnica especializada contratada pela Suzano, visando qualificar os(as) participantes sobre temas que vão desde o manejo sustentável das abelhas e produção e produtividade até comercialização e gestão da cooperativa. As orientações são destinadas tanto àqueles que estão ingressando na produção de mel quanto aos que querem aumentar a produção.

Atualmente, 17 associações, com 416 associados(as) das cidades de Avaré, Itatinga, Itapeva, Capão Bonito, Alumínio, Distrito Rechã, Boa Esperança do Sul, Sorocaba, Campina do Monte Alegre, Araraquara, Botucatu, entre outras, nas regiões do Vale do Paraíba e Alto Tietê são apoiados(as) pelo Programa. Eles(as) recebem suporte para aprimorar a produção e alcançar novos mercados.

Apicultores

A maior parte da produção de mel paulista, cerca de 70%, sai com selo de procedência orgânica e é exportado para países na América do Norte, Ásia e Europa. O restante é envasado para abastecimento do mercado interno e para atendimento a políticas públicas como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ambos do governo federal.

Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papel da América Latina e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras de origem renovável. Os produtos da companhia, que fazem parte da vida de mais de 2 bilhões de pessoas e abastecem mais de 100 países, incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, canudos e copos de papel, embalagens de papel, absorventes higiênicos e papel higiênico, entre outros. A Suzano é guiada pelo propósito de ‘Renovar a vida a partir da árvore’. A inovabilidade, a busca da sustentabilidade por meio da inovação, orienta o trabalho da companhia no enfrentamento dos desafios da sociedade. Com 99 anos de história, a empresa tem ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: suzano.com.br

Imagem de Thomas Völcker por Pixabay