Jogadores do Xbox… AVANTE! Marvel’s Avengers já está disponível para Xbox One

Esperamos o ano todo para dizer isso: Marvel’s Avengers está disponível no Xbox One! Com uma campanha épica para um jogador, co-op online e toneladas de recursos pós-jogo que serão lançados nos próximos anos, hoje é o dia em que podemos pegar nossos controles e viver as histórias de super-heróis como nossos personagens favoritos da Marvel. Confira a seguir os muitos recursos do jogo e compre Marvel’s Avengers hoje na Loja Xbox.

Torne-se um herói

Comece sua aventura nesta campanha épica, que apresenta uma narrativa nova e original com os heróis mais poderosos da Terra. Após um acidente catastrófico resultar em uma devastação massiva, deixando os super-heróis ilegais e o mundo em perigo, você entrará no lugar da adolescente Kamala Khan (Miss Marvel) enquanto ela descobre uma conspiração chocante. Agora, a única esperança do mundo é que Kamala reúna os Vingadores para impedir a Advanced Mechanic Ideas (AIM).

Ao longo desta campanha para um jogador (é recomendado que você complete antes de jogar online para evitar spoilers), você encontrará diversos heróis, dominará habilidades extraordinárias e personalizará um lote crescente de personagens jogáveis como Hulk, Homem de Ferro, Capitão América e outros, enquanto você se esforça para salvar o mundo de diversas ameaças.

Continue a luta

A Avengers Initiative está no centro desse mundo em expansão, onde você pode entrar e jogar cooperativo online com até quatro outras pessoas para defender a Terra de ameaças que apenas os Vingadores podem derrotar. É aqui que você pode continuar a aprimorar sua equipe enquanto joga uma série de histórias interconectadas, missões e arcos pessoais de heróis que ocorrem após a conclusão da campanha para um jogador. A iniciativa irá evoluir ao longo do tempo com a adição gratuita de novos heróis, vilões, regiões e equipamentos nos próximos anos.

Entre na War Zone

A War Zone é um espaço expansivo e explorável que pode ser jogado sozinho ou cooperativo, carregado com conteúdo secundário, incluindo caches para descobrir, poderosos inimigos para derrotar, depósitos AIM para assumir, aliados de facção para resgatar e recompensas ocultas para reivindicar. Você pode acessá-los através da Mesa de Guerra – encontrada em Postos Avançados, Quinjets e o Helicarrier Chimera – que mantém o controle sobre as atividades do AIM em todo o mundo.

Até quatro jogadores podem formar uma equipe de ataque juntos para completar as missões da zona de guerra, e com cerca de 80 missões disponíveis no lançamento, você tem toneladas de opções sobre o que jogar em Marvel’s Avengers – e com quem jogar!

Jogue com amigos

Se você preferir reunir um grupo de amigos para sua equipe de ataque, basta clicar em seus nomes e selecioná-los na guia Social do menu Personagem. Não se preocupe se seus amigos estiverem em um nível superior a você. Ao entrar em uma equipe de ataque, os níveis são unificados para toda a equipe. Além disso, a classificação de desafio também não limita as combinações; a dificuldade é definida individualmente por jogador e afeta as recompensas que você recebe no final da missão. Falando nisso: as recompensas não são compartilhadas, então não se preocupe com outros jogadores roubando seus prêmios.

Uma experiência acessível

Além de todas essas ótimas experiências de jogo, o Marvel’s Avengers também traz uma série de opções de acessibilidade para ajudar a garantir que o maior número possível de jogadores aproveite esta aventura de super-heróis. Com suporte para legendas em 15 idiomas, incluindo português brasileiro, alemão, francês e espanhol (LATAM), legendas ocultas, sensibilidade da câmera, remapeamento de botão, uma variedade de níveis de dificuldade e muito mais. Existem também alguns outros recursos que permanecem em andamento, como uma IU em modo de alto contraste e opções de tamanho de legenda – espere por esses recursos em algum momento após o lançamento. A equipe considera a acessibilidade extremamente importante e vê esses recursos como uma busca contínua para tornar o jogo cada vez mais acessível.

Jogue hoje no Xbox One

O Marvel’s Avengers está disponível hoje no Xbox One – aprimorado para o Xbox One X – e está disponível em duas edições: Standard Edition, que inclui o jogo básico, e Deluxe Edition, que inclui o pacote Obsidian Outfit exclusivo para seus Vingadores, incluindo o Capitão América, Homem de Ferro, Viúva Negra, Thor, Hulk e Miss Marvel, junto com seis placas de identificação exclusivas com o tema Obsidian para personalizar ainda mais o seu jogo.

Marvel’s Avengers

O Marvel’s Avengers também usa a tecnologia Smart Delivery – compre o jogo uma vez e jogue no Xbox Series X quando o console e a versão da próxima geração do Marvel’s Avengers estiverem disponíveis ainda este ano.

Agora vá equipar o escudo do Capitão, agarre o Mjolnir e vista a armadura do Homem de Ferro. Você tem um mundo pra salvar!

Confira o material: https://news.xbox.com/pt-br/2020/09/04/jogadores-do-xbox-avante-marvels-avengers-ja-esta-disponivel-para-xbox-one/

