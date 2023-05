Projeto ‘Utopias Urgentes’ realizará temporada inédita com três shows em São José dos Campos-SP

Cine Teatro Benedito Alves será palco do primeiro show da temporada.

O projeto cultural ‘Utopias Urgentes’, idealizado pelo artista multimídia, cantor e compositor, Júlio Rhazec chega aos palcos nesta semana levando uma nova proposta musical ao público joseense, sobre a música como forma de arte, autocura e reflexão.

De acordo com Júlio, responsável técnico e artístico do projeto, o espetáculo musical vai de encontro a novas formas de reflexão sobre os valores que norteiam e desorientam os afetos humanos.

‘Utopias Urgentes’

“Os espetáculos foram criados e desenvolvidos para proporcionar a plateia um momento para além da música, e sim uma provocação, criando novos diálogos e desconstruindo pensamentos; acrescentamos neste projeto a coletiva cambono, que tem essa proposta, missão para o seu existir, em ser um mediador perante aos questionamentos, levamos isso então para temas atuais da nossa sociedade, e buscamos a reflexão para um novo pensar”, comenta.

Aprovado via edital do Fundo Municipal de Cultura da Fundação Cultural Cassiano Ricardo de São José dos Campos, o projeto “Utopias Urgentes” contará com uma temporada de três shows ao vivo, e um show gravado para plataformas online.

“Além dos shows aos vivos, iremos gravar um dos espetáculos para que ele possa ser visto pelo mundo, o qual será disponibilizado via plataformas digitais, e para este feito contaremos com um intérprete de libras para dar mais acessibilidade ao conteúdo”, finaliza.

Durante o período de criação e desenvolvimento do projeto, também foi realizada como contrapartida uma série de dez oficinas, intituladas ‘Afrofuturismo em Roda’, que promoveu rodas de conversas e debates sobre conteúdos literários de diversas cosmovisões, como: Bell Hooks, Ailton Krenak e Oyèrónk Oyěwùmí, além da abordagem de conceitos como, Ancestralização de Futuros, Ficções Sociais e Mulherismo Africana e que foram realizados no Ponto de Cultura Quilombo Abayomi, no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos-SP.

Cine Teatro Benedito Alves

O primeiro show, será às 20h no sábado, 27, no Cine Teatro Benedito Alves, centro de São José dos Campos-SP, com entrada gratuita. Para saber mais sobre o projeto acesse as redes sociais: @c4mbono.

Foto:Divulgação