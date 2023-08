Escola Guga de Sorocaba recebe Troféu de Excelência

Reconhecimento pelos resultados aconteceu durante ENEG em Brusque (SC)

A Unidade Escola Guga de Sorocaba (SP) recebeu o Troféu de Excelência durante o 11º Encontro Nacional Escola Guga, como destaque do ano, e outras nove unidades receberam o Selo de Excelência: Brasília, Astel, Bosque Belém, Brusque, Campo Belo, Criciúma Clube, Manaus, Passo Fundo e Sorocaba. O evento aconteceu entre os dias 20 e 22 de julho, em Brusque (SC), e reuniu gestores e professores de todas as franquias em operação no país.

Duplamente verificada com o selo de excelência, a unidade de Sorocaba recebeu pela primeira vez o Troféu de Excelência, dado para a unidade que mais se destacou ao longo do ano. Para Alyne Ricardo de Andrade, sócia da Escola, receber o prêmio esse ano é ainda mais especial. “Nossa, é muito gratificante, porque especialmente esse ano a gente inaugurou a nossa própria escola depois de muito trabalho, muita dedicação, muita ação dos profissionais. Então, tem um significado muito grande, porque esse ano em especial é o ano da realização do nosso sonho”.

Para a sócia, o selo de excelência é fundamental e serve como base para o trabalho da unidade. “Ele nos coloca no caminho que devemos seguir para realmente sermos excelentes. A satisfação do cliente, um planejamento estratégico, o número de alunos, acabam sendo o resultado. Então, eu acho ele fundamental para excelência, e eu acho que é isso que a gente busca para os nossos clientes”.

Alyne conta ainda que o segredo do reconhecimento está no propósito por trás de todo o trabalho. “Eu acho que é o propósito, o amor, a consistência e regularidade, não deixar que nada tire o foco e o engajamento da equipe, porque uma equipe engajada, faz toda a diferença, porque no final quem faz ação são eles”, finaliza.

O evento contou com três dias de palestras e atividades voltadas ao aperfeiçoamento dos gestores e capacitação dos educadores. O ENEG contou também com a participação de Guga e da família Kuerten. A 11ª edição do ENEG conta com a parceria do: Fort Atacadista, Genial Investimentos; Contemporâneo Capital; Unicesumar; Tinturaria Willrich; Sportfan; Kona Beach Tennis; Inni Sports; Fibrafisio; Atlântica Cama e Banho; Agora Comunicação Visual; e Geneve Viagens & Turismo.

Tenista Gustavo Kuerten durante atividades do Encontro Nacional da Escola Guga, em Brusque (SC). Foto: Ricardo Ranguetti/Growth Global

Sobre a Escola Guga

Atuando há 13 anos no mercado brasileiro, a Escola Guga está em processo de expansão e busca empreendedores com interesse em investir no ensino de tênis e beach tennis. Um dos atrativos de se tornar um franqueado do negócio que ostenta cinco edições do Selo de Excelência, da Associação Brasileira de Franchising, é o baixo investimento. A partir de R$ 100 mil é possível começar o negócio que possui metodologia baseada na trajetória de Gustavo Kuerten, maior ícone do tênis brasileiro com 20 títulos conquistados no circuito mundial, entre eles, as três vitórias em Roland Garros.

A Escola Guga atualmente conta com 30 franquias no Brasil e se posiciona como uma oportunidade para quem busca rápido retorno do investimento e rentabilidade acima do mercado. Além desses atributos a rede de franquias Escola Guga, gerida pela Guga Kuerten Franquias, garante suporte para o sucesso do franqueado, com uma equipe especializada para resolver as dúvidas que envolvem a gestão, o marketing ou a metodologia.

Com mais de 5 mil alunos matriculados em todo o país, a Escola Guga possui três modelos de negócio que se adaptam às demandas atuais. É possível iniciar o negócio, com uma estrutura básica, ou ainda trabalhar a partir da conversão de bandeira ou retrofit, no caso dos empreendedores que já estão atuando no mercado, mas que tem interesse em desenvolver o projeto a partir das premissas técnicas e de gestão da Escola Guga.

Outra virtude da Escola Guga é a amplitude do público atendido. O método de ensino é customizado de acordo com a idade dos alunos. Lembrando que a Escola Guga oferece aulas de tênis e beach tennis para crianças a partir dos 3 anos até adultos, em ambas as modalidades.

