Vale do Paraíba confirma bom momento no atletismo

Rejane Ester e Ketiley Batista vão representar a região no Sul-Americano de Guayaquil

O Vale do Paraíba vive um dos grandes momentos no atletismo. No último domingo, durante o Campeonato Brasileiro Sub-20, realizado no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, em Bragança Paulista, o atleta Fabrício Júlio de Sousa Pereira (ASPMP) e Thiago dos Santos (Luasa) conquistaram índices para Pan-Americano e Mundial de Atletismo Sub-20.

Ainda ratificando o bom momento da região, as atletas dos 1500 m, Rejane Ester Bispo da Silva (LUASA-SP) e Ketiley Batista (ASPMP-SP) – 100 m c/barreiras, foram convocadas e irão representar o Brasil no 52º Campeonato Sul Americano de Atletismo Adulto, que será disputado de 29 a 31 deste mês, na cidade de Guayaquil, no Equador.

Fabrício Julio e Thiago dos Santos com treinadores – Foto: Wagner Carmo

*Rejane Ester (LUASA-SP) lidera o ranking brasileiro dos 1500 m, com 04.24.66

*Ketiley Batista (ASPMP-SP), lidera o ranking brasileiro dos 100 m com barreiras, com 13.00

Rejane Ester (LUASA-SP)

“A Rejane representa a equipe e estará no Sul-Americano. Hoje a equipe vive um momento ímpar, com as quatro medalhas no Brasileiro Sub-20, nos preparamos para o Troféu Brasil, tentando melhorar nossas performances. Temos também o Thiago Resende no 110 m c/barreiras no Sul-Americano Sub-20, previsto para a mesma data do Troféu, 12 e 13”, disse o treinador Rodrigo Pereira.

Perto de completar 19 anos, Fabrício Júlio de Sousa Pereira (ASPM/Pindamonhangaba), vive um bom momento na carreira. Após estabelecer o índice para o Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20, em Torneio Atletismo Paulista, o atleta escreveu esse novo capítulo nessa história.

Além de vencer a prova e garantir o título de campeão brasileiro, atleta de Pindamonhangaba estabeleceu o indice para os Campeonatos Pan-americanos de Atletismo Sub-20 e ratificou o índice para os Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20.

Assim como no 5º Torneio Atletismo Paulista, a segunda colocação ficou com Thiago Resende Ornelas dos Santos (Luasa). No Campeonato Brasileiro Sub-20, o atleta de Taubaté concluiu a prova, com 13.82 e além de fazer seu PB, ratifica o índice para o Mundial da modalidade, que será realizado em Nairóbi.

Vale do Paraíba

“O Atletismo Paulista segue demonstrando a sua qualidade na detecção e desenvolvimento de talentos, ambos atletas são oriundos de equipes da região do Vale do Paraíba, importante polo de fomento ao atletismo no Estado e destaco aqui os trabalhos desenvolvidos pelos treinadores Gustavo de Pindamonhangaba e Rodrigo de Taubaté, cabe mencionar as demais cidades da região que são destaque no atletismo paulista como: São José dos Campos, Jacareí e Lorena, todas filiadas à FPA”, parabenizou o vice-presidente e diretor executivo da Federação Paulista de Atletismo, Rogério Bispo.