EATON investe na modernização da fábrica de São José dos Campos para ampliar presença no mercado de válvulas

A primeira fábrica da EATON no Brasil e fora dos Estados Unidos está passando por um amplo processo de modernização. A unidade de São José dos Campos nasceu para atender as demandas locais de uma grande montadora americana na produção de válvulas de motor e ampliou a atuação dos negócios ao longo dos seus 63 anos, celebrados em 22 de setembro.

Válvulas

Conhecida pela diversidade do portfólio e modelo de gestão flexível no mercado de válvulas para OEM e reposição, a unidade produz válvulas para motores a combustão aplicadas em diversos segmentos da indústria automotiva, como veículos de passeio e comercias, máquinas agrícolas e de construção, motores estacionários e marítimos, com abrangência no mercado local, americano, europeu e asiático. Isso permite diversificação no portfólio de produtos e clientes em um ambiente de grande competitividade global. Lançamentos importantes e recentes do País, tanto em carros de passeio, como em veículos comerciais, são equipados com válvulas EATON, sendo que ainda há outras novidades previstas para 2021.

Alexandre Moraes, diretor industrial da unidade de São José dos Campos da EATON

“O projeto de modernização, que tem um cronograma de melhorias até 2022, prevê a introdução de novas tecnologias de manufaturas e equipamentos de última geração, com soluções de automação e da indústria 4.0”, comenta Alexandre Moraes, diretor industrial da unidade de São José dos Campos da EATON.

Para ampliar os negócios, além da frente de renovação da fábrica, a EATON está investimento no desenvolvimento de válvulas ocas para motores turbo e crescimento no mercado de reposição. “Acreditamos na migração do segmento de veículos leves para a aplicação de motores turbo. Nossa previsão é que, em poucos anos, 50% dos veículos do segmento sejam equipados com esse tipo de motor, por isso, estamos preparados para essa migração que requer um processo de fabricação diferente”, complementa Marcos Janasi, diretor geral para Automóveis e Pickups da EATON.

Recentemente, a fábrica foi contemplada com o prêmio Supplier Award da HONDA Automóveis do Brasil na Categoria “Excelência em Qualidade e Entrega”. Entre os 14 fornecedores premiados nesta categoria, a EATON foi destaque no Grupo Fundido, Forjado e Usinado, pelo fornecimento de válvulas para motores a combustão. Para 2021, a expectativa da unidade é de crescimento, após o período mais contundente da pandemia, alavancado pela recuperação do mercado e novos negócios.

EATON Corporation

