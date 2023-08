Colinas Shopping presenteia clientes com azeite Oliq no Dia dos Pais

Com R$ 600 em compras, participação na campanha Junte & Troque vale um azeite de oliva extravirgem Koroneiki Oliq, safra 2023, produzido na Serra da Mantiqueira e reconhecido nacional e internacionalmente

O verdadeiro presente dos deuses! Neste ano, o Colinas Shopping foi até o topo das montanhas para buscar inspiração para o Dia dos Pais. E voltou de lá com um presente inigualável: a cada R$ 600 em compras, entre os dias 31 de julho e 14 de agosto, o cliente leva para casa um azeite extravirgem Oliq, produzido de oliveiras cultivadas no alto da Serra da Mantiqueira.

Na mitologia grega, o azeite de oliva é um presente da deusa Atena ao povo. Ela, deusa da sabedoria, disputava com Poseidon quem daria o presente mais valioso à humanidade. Ao ofertar uma oliveira, cujos frutos são capazes de produzir o azeite – óleo saboroso e nutritivo –, Atena venceu a disputa, deu nome à capital grega e deixou um legado levado a sério pela olivicultura de montanha da Oliq.

A longevidade da oliveira traduz a Campanha de Dia dos Pais do Colinas Shopping, que celebra as histórias que são carregadas no DNA e no imaginário familiar, sempre compartilhadas ao redor da mesa, regadas por amor – e azeite!

“Neste Dia dos Pais, queremos olhar para as nossas raízes, para os valores e os sentimentos que nos unem. É por isso que buscamos um presente que pudesse traduzir a importância da família, das relações e dos momentos juntos. O azeite Oliq é tudo isso e muito mais: é sabor, é saúde, é, de fato, um presente dos deuses”, afirma a gerente de Marketing do Colinas Shopping, Margarete Sato.

Além do presente especial para os papais – ou melhor, para toda a família –, o Colinas Shopping também celebra a data com o casal Daniel Saullo e Mariana Felício, que estrela a Campanha de Dia dos Pais ao lado dos filhos e do pai de Daniel, Mauro Saullo. Eles gravaram um filme especial, no qual mostram como o amor se mantém ao longo das gerações, de pai para filho e de filho para netos.

“As campanhas de Junte & Troque têm feito muito sucesso, foi assim no Dia das Mães e dos Namorados. O formato segue para o Dia dos Pais, com um presente mais do que especial, que fomos buscar aqui na Serra da Mantiqueira, de uma safra fresca, o que nos oferece um azeite de qualidade altíssima e quase que exclusiva”, explica Margarete.

Junte & Troque do Dia dos Pais

O presente de Dia dos Pais do Colinas Shopping é um azeite de oliva extravirgem Koroneiki Oliq, de 250 ml, da safra 2023. Variedade grega, a azeitona Koroneiki é intensa, com notas de folhas e frutos verdes.

Na boca, tem entrada suave, que se transforma em sabores fortes, com amargor e picância, e um acentuado retrogosto de ervas, especialmente do manjericão. Vai bem em pratos com sabor mais forte, como em queijos curados e carnes vermelhas.

Azeite de oliva extravirgem Koroneiki Oliq

A Oliq é uma produtora situada em São Bento do Sapucaí, reconhecida nacional e internacionalmente pela qualidade dos seus azeites. Nas fazendas Santo Antônio e São José do Coimbra, a Oliq cultiva mais de 10 mil oliveiras, de diversas variedades, cujos frutos resultam em azeites extravirgens especiais. Aproveitando a diversidade dos produtos da Serra, são produzidos também azeites aromatizados, geleias, doce de leite e café.

O Colinas Shopping vai disponibilizar um posto de troca presencial, em espaço localizado no piso térreo (perto do Teatro Colinas). Lá, o cliente poderá resgatar seu presente de Dia dos Pais após realizar a troca de notas fiscais no aplicativo Prizor (disponível na Google Play e App Store).

Dia dos Pais – Colinas Shopping

Quando: de 31 de julho a 14 de agosto

A cada R$ 600 em compras, o cliente participa do Junte & Troque e ganha um azeite de oliva extravirgem Koroneiki Oliq, de 250 ml, safra 2023 (limitado a um resgate por CPF)*.

*Enquanto durar o estoque

Colinas Shopping (Av. São João, 2.200, Jardim das Colinas, São José dos Campos – SP)

Aberto de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 20h.

Sobre o Colinas Shopping

O Colinas Shopping é um dos mais sofisticados centros de compras, serviços e entretenimento de São José dos Campos (SP). Inaugurado em 1997 pelo empresário e filantropo Ronald Levinsohn (1935-2020), está localizado em uma área nobre da cidade, ao lado de empreendimentos residenciais e comerciais de alto padrão. Com mais de 130 lojas, oferece um mix de produtos, serviços e conveniências, reunindo marcas exclusivas na região, além de duas praças de alimentação com isolamento acústico, academia, salas de cinema e teatro. Agente de crescimento econômico da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, o Colinas Shopping também é um dos principais complexos multiúso do eixo Rio-SP, interligado ao hotel Golden Tulip São José dos Campos e à torre comercial Colinas Green Tower.