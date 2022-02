ARNOLD SOUTH AMERICA 2022 mudou para o dia 29 DE ABRIL a 1 DE MAIO DE 2022

Por precaução ao avanço da variante Ômicron e a alta transmissão de Covid-19, as Autoridades de São Paulo decidiram adiar os desfiles das escolas de samba do Carnaval 2022 para o MESMO final de semana do ARNOLD South America (22, 23 e 24 de abril).

NOSSA PRIORIDADE É GARANTIR QUE O EVENTO ACONTEÇA SEM TODOS OS EFEITOS QUE O CARNAVAL ACARRETARÁ NA REGIÃO DO EVENTO E NA CIDADE!

Para quem não conhece a região onde se localiza o Sambódromo, precisamos ressaltar que ele fica a exatos 2,7km do Expo Center Norte, onde será realizado o ASFSA.

Lembramos que a realização do Carnaval implica no fechamento de diversas ruas e vias de acesso, além da lotação de hotéis, aumento de passagens aéreas, lotação de restaurantes, transportes públicos, etc.

Outro fator DECISIVO para avaliarmos esta mudança de data: BLOCOS DE CARNAVAL (o Prefeito ainda não decidiu pela liberação e nossa decisão não pode ser tomada na semana do evento!). E, caso libere, São Paulo ficará um caos, fechando muitas ruas e deixando o trânsito caótico.

Serão mais de 450 blocos na cidade, sendo que 220 apenas no Centro da cidade, principal via de acesso ao Centro de Convenções do evento.

Consultamos os patrocinadores, expositores, atletas e profissionais do setor, e todos concordaram que esta é a melhor decisão, a fim de garantir que, VOCÊ, nosso público, tenha acesso ao ASFSA.

Mais que um evento multiesportivo, o ARNOLD South America é uma experiência única para o público, pois proporciona conhecer novas modalidades esportivas, assistir competições, conhecer novidades do setor, degustar produtos e ter contato com ídolos do esporte.

Infelizmente, algumas decisões alheias a nossa vontade nos impedem de manter a data original.

Contamos com a sua compreensão e nos vemos no final de abril!

GUARDE SEU INGRESSO

Se você já adquiriu ingressos, eles continuam válidos para a nova data.

Todas as informações necessárias e esclarecimentos serão publicados no site www.arnoldsouthamerica.com.br e nos perfis oficiais nas redes sociais: @arnoldsouthamerica e www.facebook.com/arnoldsouthamerica

Em caso de dúvidas adicionais, por favor envie um e-mail para:

contato@savagetpromocoes.com.br

Ou para falar sobre ingressos:

ajuda@byinti.com.br

Atenciosamente,

Organização ASFSA.

