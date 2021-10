Envelopamento de carros como funciona?

Você sabe como funciona o envelopamento de carros? Muitas pessoas pensam em envelopar seus carros como uma forma de deixá-los mais bonitos e mais protegidos.

No entanto, nem todo mundo sabe como esse tipo de serviço funciona. E assim como em qualquer tipo de serviço, é fundamental que o contratante saiba o mínimo de como funciona esse processo.

No caso do carro, é interessante que o proprietário compreenda o procedimento para ter até uma ideia geral sobre preço e se esta é realmente uma boa decisão a se tomar.

Veja então ao longo deste conteúdo um pouco mais sobre esse assunto.

Como funciona o envelopamento de carros?

O envelopamento de carros é uma técnica completamente estética que consiste no adesivamento do veículo. Para que o processo seja feito, é preciso usar uma película bastante fina, geralmente feita de PVC, para que possa envolver uma parte em especial ou toda parte externa do veículo.

O envelopamento pode acabar sendo feito em várias cores e de diversas formas. Tudo vai depender sobre como o dono do automóvel irá decidir.

O filme pode ser fosco, colorido, holográfico, tem de vários tipos. Existem três tipos de películas que podem ter aplicação no carro: PVC brilho, PVC fosco e fibra de carbono.

É permitido por lei envelopamento de carros?

É preciso que se consulte a legislação antes de realizar o envelopamento para que problemas futuros sejam evitados. Isso porque em caso do envelopamento fazer a mudança de cor do veículo, por lei, é preciso que haja uma notificação ao Detran.

Tudo que faz com que o carro se altere de suas características originais, é considerado como modificação de veículo.

E quaisquer que forem essas modificações, se forem maiores que 50% do veículo (tirando a parte dos vidros), você deve se dirigir ao Detran para que ele emita um novo certificado de Registo de Veículos (CRV).

Quem não fizer esse procedimento terá que arcar com uma multa e ainda perder pontos na carteira. Todas essas condições fazem parte do Código de Trânsito Brasileiro.

Na lei está escrito que todo motorista que circule com o veículo modificado sem que ele esteja regularizado, deverá receber multa e ainda estar sujeito a ter seu carro apreendido.

Por isso que em toda mudança, exige-se uma inspeção de segurança do veículo para que possa ser emitido um certificado de segurança veicular segundo as normas.

Quais as vantagens de envelopar um veículo?

Quem quer fazer o envelopamento de seu veículo, em geral, não se preocupa só com a estética do mesmo. Essa técnica faz com que se tenha várias vantagens, como por exemplo:

Deixar o carro ao seu modo;

Protege a carroceria;

Conserva a pintura;

Deixa mais bonito;

Evita o desgaste;

Mas é preciso que tudo seja feito com cuidado, pois para um bom resultado em todos os aspectos, é preciso avaliar a qualidade do material.

Deve-se colocar película em um profissional que saiba a posição e técnica certa para que o material dure. Há casos que o próprio dono do veículo tenta fazer, mas recomendamos procurar uma empresa especializada.

Se você está interessado então em colocar película no seu carro e quer fazer isso do modo certo, primeiro procure uma empresa focada nesse serviço e depois veja sobre sobre as leis.

Isso se a modificação que você for fazer vá alterar a cor do veículo. Em caso de películas que sejam da mesma cor original do carro, não é necessário informar o Detran.

Mas, de qualquer maneira, é bom sempre se atentar quanto a isso e se informar junto a empresa que prestará esse serviço para você.

Conclusão

A película insulfilm para carros é algo que tem se tornado muito popular entre os donos de veículos, pois além de deixar o automóvel com outro aspecto, como dissemos, ele ainda protege o carro.

Há regras quanto ao seu uso como pudemos ver, mas basta se atentar a isso junto a empresa que fará o serviço ou indo no próprio Detran colher informações.

Esperamos que este conteúdo tenha lhe ajudado a esclarecer algumas coisas. Compartilhe com mais gente para que a informação possa se espalhar.

Foto de Alex Amorales no Pexels ( Capa)