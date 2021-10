Você sabe como, como entrar no Gmail pelo celular? Muitas pessoas que desejam acessar o aplicativo possuem dificuldades de realizar essa operação.

Seja pela falta de conhecimento ou pela falta de instrução. Sabemos que algumas ações que incluem tecnologia podem ser complicadas, principalmente para quem não está muito chegado a ela.

Então se você está com dificuldades de poder realizar isso, não se preocupe, pois, te ensinaremos aqui neste conteúdo como você deve proceder para conseguir ver o seu e-mail pelo celular. Prontos?

Como entrar no Gmail pelo celular?

Foto de Tracy Le Blanc no Pexels

Saber como entrar no Gmail está entre as principais dúvidas das pessoas que ainda não sabem usar o serviço ou que ainda não é muito chegado nas tecnologias digitais.

O aplicativo funciona de modo diferente tanto em Android quanto pra iOS. Por isso que algumas pessoas podem ficar na dúvida sobre como realizar a tarefa.

O serviço é completamente gratuito e está disponível nas lojas de cada sistema operacional. Para que você comece a usá-lo, veja como fazer abaixo:

1. Faça download do aplicativo

A primeira coisa que você deve fazer é baixá-lo. Se o seu celular é um Android, você terá que procurar o Google Play para poder achar o aplicativo.

Na barra de pesquisa, é só procurar por “Gmail” que ele será o primeiro a aparecer. Aí é só clicar para fazer download. Já para quem é usuário de iPhone, deverá se dirigir até a Apple Store no celular.

Lá, você realizará o mesmo procedimento de busca, clicará em baixar e então é só esperar para que seja concluído.

2. Faça sua conta

Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no Gmail e quer usufruir do serviço, é preciso que você crie sua conta. Sendo assim, você clicará no aplicativo já baixado, clicará em “pular” e depois em “adicionar um endereço de e-mail”.

O Gmail tem uma função muito interessante que é de migrar um endereço de e-mail já existente como Yahoo, Outlook, etc, e direcionar os e-mails destes endereços para a caixa de entrada do aplicativo.

Então se você quiser fazer isso, você pode, é só clicar na opção “pessoal (IMAP/POP)”. Mas se você quer logar com a sua conta Google, então é só clicar na opção “Gmail”.

3. Adicionar conta

A próxima etapa pedirá para que você coloque o endereço da conta Gmail que você já tem ou a opção de criar uma nova conta. Aí fica ao seu critério.

Se você já tem uma conta no Gmail pelo computador, é só colocar o nome lá. Se não, basta clicar em “nova” e escolher um endereço para que as pessoas possam te escrever.

4. Faça login

Digamos que você já tenha a conta e queira saber apenas como fazer o login. Então, o que você vai precisar fazer é digitar o nome escolhido+gmail.com e embaixo colocar a senha que você usa.

Depois é só clicar em prosseguir, confirmar os termos de uso dos serviços do Google e tocar em OK. A próxima tela você clicará na setinha e prosseguirá.

Após ter feito isso tudo, o aplicativo irá se abrir e você poderá acessar seus e-mails por lá. Em uma conta antiga, você poderá ver tudo o que já recebeu.

Em uma conta nova, a caixa de entrada aparecerá vazia. É muito fácil, rápido simples e prático acessar o seu e-mail pelo celular.

Como acessar o Gmail pelo celular de outra pessoa?

Às vezes em uma emergência que a gente tenha que acessar o e-mail, muitas vezes podemos nos encontrar sem celular ou computador por perto.

Dessa maneira, a única solução é pedir para que uma pessoa possa emprestar o celular para você poder acessar rapidinho. Em casos assim, você precisará sair da conta da pessoa.

Então o que você deve fazer é o seguinte:

Toque na foto de perfil na conta da pessoa;

Clique em adicionar outra conta;

Clique no ícone do Google;

Coloque seu e-mail e senha;

E agora você estará em seu e-mail;

Depois de já ter feito o que queria, basta clicar na foto novamente, tocar em “gerenciar contas neste dispositivo” e clicar em “remover conta”. Assim, seu e-mail não ficará salvo no celular da pessoa.

Conclusão

Vimos aqui um meio bem simples de como entrar no Gmail pelo celular, como você pode fazer isso e também como acessar a conta no celular de outra pessoa.

Nos conte aqui se este conteúdo foi útil e te ajudou a resolver o problema e mande para outra pessoa que talvez esteja precisando de ajuda também.

Foto de VAZHNIK no Pexels (Capa)