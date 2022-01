VW tem a maior linha de modelos 5 estrelas do País

Marca detém o mais amplo portfólio de produtos à venda no Brasil com cinco estrelas no ranking de segurança do Latin NCAP;

– Com Taos, Volkswagen é a primeira montadora a obter nota máxima em segurança no novo protocolo de testes do instituto

A Volkswagen possui a maior e mais segura linha de veículos do Brasil. Os modelos Polo, Virtus, T-Cross, Taos e Jetta oferecem o máximo de segurança na proteção para os ocupantes no ranking do Latin NCAP (New Car Assessment Program), programa independente de avaliação de carros novos para a América Latina e Caribe.

A Volkswagen também sai na frente da concorrência sendo a primeira montadora a obter nota máxima em segurança dentro dos novos protocolos de testes do instituto, válidos entre 2020 e 2024. O SUVW Taos conquistou cinco estrelas em todos os requisitos avaliados, considerando a proteção a adultos, crianças e pedestres, além dos sistemas de assistência ao condutor. Os resultados alcançados são válidos para todas as versões do Taos produzidos na Argentina e no México.

Dentro das novas regras, as avaliações são divididas em 4 grupos, sendo eles, Proteção aos Ocupantes Adultos, Proteção aos Ocupantes Crianças, Proteção aos Pedestres e Sistemas de Assistência ao Condutor, e a nota geral é definida pelo menor índice entre os 4 grupos.

Segurança máxima na Família MQB

Polo, Virtus e T-Cross, Taos e Jetta oferecem o máximo de segurança e têm em comum a Estratégia Modular MQB, que é o mais moderno conceito de produção do Grupo Volkswagen no mundo. Os modelos têm suas estruturas compostas por diversos tipos de aços, grande parte por aços de alta e ultra-alta resistência – incluindo aços conformados a quente, que ultrapassam em dez vezes a resistência de aços considerados “convencionais”. Essa tecnologia colabora para reduzir o peso do automóvel, ao mesmo tempo em que melhora seu desempenho em testes de colisão.

Além das cinco estrelas para adultos e crianças, Polo, Virtus e T Cross também ganharam reconhecimento extra: o Advanced Award, destinado a veículos que atendem critérios de proteção a pedestres. O Polo foi o primeiro modelo comercializado no Brasil a receber esse prêmio. A avaliação é feita com base em testes que simulam situações de acidentes envolvendo pedestres, conforme padrões estabelecidos por legislação brasileira a partir de 2025. O hatch, assim como Virtus, oferece quatro airbags, sistemas ISOFIX® e top-tether, detector de fadiga, bloqueio eletrônico do diferencial, controle de assistência de partida em rampa, limpeza automática dos discos de freio, monitoramento da pressão dos pneus, entre outros.

T-Cross

O destaque do T-Cross chega pela oferta de todas as versões serem equipadas com 6 airbags, sendo 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina. Adicionalmente vale destacar que os modelos desenvolvidos na plataforma MQB possuem sistema de frenagem automática pós-colisão, que aciona automaticamente os freios do veículo em caso de acidente, evitando colisões subsequentes.

Polo, Virtus, T-Cross, Taos e Jetta

Foto:Divulgação

Taos

Já o Taos é equipado com diversos assistentes de condução de última geração, tendo como destaque o sistema de Controle Adaptativo de Cruzeiro (ACC) com Stop & Go, o sistema de Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) com detector de pedestres, Detector de Ponto Cego e Assistente de Manobra. O modelo conta ainda com dois itens importantes como Detector de fadiga e Sistema de frenagem pós-colisão. Adicionalmente, fazem parte da lista de itens de segurança 6 airbags, sendo 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina, Controle eletrônico de estabilidade (ESC) e de tração (ASR), Alerta sonoro e visual de não utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros. Na extensa lista ainda estão os sistemas ISOFIX® e top-Tether, que garantem mais segurança e facilidade para fixação e instalação de cadeirinhas infantis, assegurando uma excelente proteção às crianças.

Entre os destaques de segurança do Jetta estão controlador automático de velocidade (ACC), Front Assist com função City Emergency Braking, Sistema de Frenagem Pós-Colisão, Função de Frenagem de Manobra (RBF) e regulagem automática do farol alto (FLA). São seis airbags e sistema ISOFIX® e top-tether para fixação de cadeirinhas de criança.

Latin NCAP

O Latin NCAP (New Car Assessment Program) é um programa independente de avaliação de carros novos para a América Latina e Caribe. Em parceria com organizações internacionais como Global NCAP, FIA (Federation Internationale de l’Automobile), FIA Foundation, ICRT (International Consumer Research & Testing), e o apoio do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). O Latin NCAP tem como objetivo oferecer aos consumidores da América Latina e Caribe as avaliações independentes e imparciais de segurança dos carros novos, divulgando os resultados de acordo com os protocolos vigentes durante a avaliação.