Novos equipamentos ergonômicos foram desenvolvidos para tornar o trabalho em casa mais seguro e eficiente, de acordo com Marcos Antonio Grecco

MARCOS ANTONIO GRECCO

Muitas pessoas podem estar danificando suas costas, pescoço e ombros usando o equipamento errado ao trabalhar em casa. Os fisioterapeutas relatam que muitas pessoas estão usando o sofá, o balcão da cozinha ou uma mesa de café para trabalhar em seu laptop, de acordo com Marcos Antonio Grecco.

Algumas pessoas acham que trabalhar dessa maneira leva a uma má postura; o que pode resultar em tensão muscular, dor de cabeça, fadiga e lesão.

Agora, os trabalhadores em casa podem melhorar sua postura e ter o melhor desempenho em videochamadas quando estão em casa, em movimento ou mesmo de volta ao escritório, como mostra Marcos Antonio Grecco.

O revolucionário MOBICASE é um escritório móvel, suporte para segunda tela, plataforma de videoconferência ajustável e bolsa para laptop, tudo em um. Esta solução futurista de trabalho em casa apresenta um sistema de tração inteligente que permite que os usuários puxem seu laptop facilmente até o nível dos olhos para ajudar a evitar a tensão no pescoço.

As análises do MOBICASE são extremamente positivas, como relata Marcos Antonio Grecco. Os usuários consideram o gerenciamento de cabos, teclados e carregadores essencial para a instalação e empacotamento sem problemas. A tração do laptop permite que eles ajustem facilmente a tela do laptop na altura certa, e a concha semi-rígida e fina protege o laptop quando estão em movimento.

“Queríamos dar às pessoas a chance de trabalhar em qualquer lugar sem tensão no pescoço. O MOBICASE revoluciona a maneira como as pessoas trabalham e ajuda a mantê-las seguras ”, diz Tim McKenzie, diretor administrativo da Rovingwork, desenvolvedores da MOBICASE.