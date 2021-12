Casamento: como planejar e qual passo a passo seguir?

Planejar um casamento não é uma tarefa muito fácil, acontece que essa organização requer certos cuidados para que tudo ocorra bem na hora dos votos de casamento e da festa. Mas por onde começar? Como planejar um casamento?

Essas são algumas das perguntas que todos os noivos possuem quando o assunto é casamento, o ato de planejar um casamento deve começar pelo menos 1 ano antes do grande dia, caso os noivos não tenham pressa para o casamento, o planejamento pode começar até mesmo 2 anos antes.

Acontece que planejar um casamento necessita de tempo e dinheiro, muitos noivos não tem condições financeiras tão boas para realizar um casamento em tão pouco tempo e por isso é importante começar o quanto antes.

É importante que nesse tempo os noivos comecem a buscar locais para realizar a cerimônia e a festa de casamento, pesquisar buffets para a festa, entre outras coisas, por isso aqui vai algumas dicas do que fazer para planejar o casamento dos sonhos.

18 dicas para o casamento dos sonhos

1. Informar a família

A primeira coisa que se deve fazer é comunicar a família sobre o casamento, informar sobre todos os detalhes, se terão festa de noivado ou não, se pretendem ter uma festa mais simples ou extravagante.





2. Orçamento

Também é necessário definir o orçamento que será gasto no casamento, caso os noivos desejam fazer uma festa de noivado ou até mesmo um chá de panela, essas festas deverão estar inclusas no orçamento.

É interessante fazer uma conta conjunta para os noivos, para que ao longo dos meses os mesmos possam juntar para as despesas futuras.

Outro fator importante que pode ajudar na decisão do orçamento, é se a família dos noivos pretende ajudar com algum valor, mesmo que simbólico.

3. Escolha da data

Escolher a data de casamento sempre é difícil, os noivos ficam perdidos qual é a melhor época do ano para se casarem e caso o casamento seja religioso, os noivos dependem da disponibilidade da igreja. Por isso é importante escolher com calma a data, é um dia importante e que ficará para sempre marcado em suas memórias.

4. Convidados

A lista de convidados é importante, a partir dela que você irá determinar o número de pessoas da sua festa e qual o melhor local para sua cerimônia. Desta forma, convide as pessoas que são mais próximas e desejam o bem dos noivos, não convide apenas por consideração, seja algum familiar ou não.

5. Convite

O convite de casamento também pode ser um convite mais simples ou não, vai depender do orçamento dos noivos e da cara que os noivos querem dar para seus convites.

6. Decoração

Junto da cerimonialista, os noivos vão escolher a decoração que está dentro do seu orçamento e as que mais lhe agradam, a decoração pode ser algo simples e minimalista, da mesma forma que pode ser algo grande, isso vai de acordo com os noivos.

7. Local da cerimônia

Após terminar a lista de convidados, os noivos já podem ir buscando locais para a realização do casamento.

8. Realizar a festa no mesmo local da cerimônia

Realizar a cerimônia e a festa no mesmo local, pode ajudar a economizar uma grana e tempo de deslocamento de um local para outro.

9. Horário da cerimônia

Escolher o horário de casamento, pode ajudar na hora da escolha do local também, além de ajudar na escolha da vestimenta adequada para o casamento e o buffet para o melhor horário.

10. Vestimenta

Escolher qual vestimenta usar é sempre mais importante para as noivas, logo, depois da escolha de horário e local, as noivas podem pesquisar quais os melhores vestidos para a ocasião. Já os noivos podem apostar em ternos, fraque ou smoking para o grande dia.

11. Buffet

A escolha do buffet é feita logo após todas essas dicas, escolher o buffet certo é importante para que seja servido um buffet de qualidade e de acordo com as especificações da festa.

Nessa mesma especificação, há a escolha do bolo e docinhos, não existe casamento sem bolo e docinhos, então, os noivos podem ir pesquisando empresas que possuem um buffet com prova antes do casamento e ir escolhendo com calma, tanto o buffet ideal como o bolo e docinhos que mais os agrada.

12. Evite agradar a todos

Lembre-se que o casamento é para os noivos, por isso, é mais importante agradar vocês mesmos, do que qualquer outra pessoa.

13. Cerimonialista

Escolher a cerimonialista certa pode te livrar de uma dor de cabeça futuramente, desse modo, é considerável conversar com alguns cerimonialistas e assim escolher qual te agrada mais.

14. Fotógrafos

As fotos de casamento são uma recordação para toda vida, é essas fotos que os noivos iram mostrar para as visitas e futuros filhos. Logo, os noivos devem escolher um fotógrafo com que se identificam mais, um fotógrafo que irá entregar aquilo que os noivos desejam nas fotos.

15. Padrinhos e madrinhas

É de costume que os padrinhos e madrinhas sejam os amigos mais próximos dos noivos.

16. Damas e pajens

Assim como, na escolha dos padrinhos e madrinhas de casamento, as damas e pajens são crianças do convívio dos noivos, como, por exemplo: primos, irmãos, sobrinhos e cunhados.

17. Alianças

As alianças são um símbolo de amor e companheirismo entre os noivos, por essa razão, a escolha das alianças deve ser feita pelos dois.

18. Lembrancinhas

Por último, mas não menos importante, estão as lembrancinhas que os noivos irão distribuir para os convidados. Se você está pensando em economizar um pouco mais nas lembrancinhas, uma ótima opção são lembrancinhas que podem ser feitas em casa pelos próprios noivos, como, por exemplo: velas perfumadas, caixinhas de mdf e sabonetes.

Existem muito mais dicas para realizar um casamento perfeito, como, por exemplo: escolha do dj, iluminação, lista de presentes, entre outras coisas. Entretanto, listamos aqui algumas das principais dicas para a realização do casamento dos seus sonhos.