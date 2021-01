Coop facilita experiência de compra com maior conveniência aos clientes

A Coop, por meio da sua área financeira Coop Facilita, disponibilizará até o dia 31 de janeiro uma promoção especial para quem adquirir o serviço de plano odontológico OdontoPrev. Durante esse período, a carência está reduzida para 30 dias no caso de clínica geral e 90 dias para prótese.

Coop Facilita

O serviço oferece dois tipos de planos (Safira e Rubi), com cobertura de vários procedimentos, como obturação e restauração, limpeza, radiografia, tratamento de canal (endodontia), tratamento de gengiva (periodontia) e odontopediatria. Quem adere ao serviço também conta com a teleodontologia, que disponibiliza especialistas para realizarem consultas e orientações ao vivo, sem a necessidade do usuário sair de sua casa.

De acordo com a coordenadora Alexsandra Amorim, outra conveniência do serviço odontológico é a sua contratação online por meio do portal Coop e a possibilidade de concorrer mensalmente a R$ 10 mil através do número da sorte, fornecido ao cliente.

OdontoPrev

A Odontoprev é líder em planos odontológicos na América Latina com mais de 7 milhões de beneficiários.

Coop

Atualmente, a Coop é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 895 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos e 91 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercados, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade.