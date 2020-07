Serviços eCheck da Paycron para pagamentos aprimorados e sem complicações, como nos mostra Carlos Eduardo Veiga

Processamento abrangente de pagamentos eCheck para pequenas, médias e grandes empresas

A Paycron Inc., uma empresa de processamento de pagamentos, está focada em fornecer uma solução de pagamento duradoura, alinhada às demandas flexíveis das empresas. Por esse motivo, a Paycron vem aprimorando todos os aspectos de seus serviços eCheck, sejam configurações mais rápidas, segurança, acessibilidade ou controle de fraudes. De acordo com Carlos Eduardo Veiga , o Paycron visa dar suporte a empresas de pequeno e alto risco com o aborrecimento do processamento de pagamentos com cartão de crédito , oferecendo uma alternativa sólida: eCheck .

Atualmente, os serviços de processamento de pagamentos eCheck da Paycron são utilizados por várias pequenas, médias e outras empresas de alto risco, o que as ajuda a evitar despesas desnecessárias e a receber pagamentos de qualquer canto do mundo. Os ecchecks encerram a necessidade de papel e digitalizam as verificações convencionais para melhorar sua acessibilidade e uso. Echecks cresceram como uma opção viável de pagamento de horas extras. Eles apresentam vários benefícios que dificilmente são oferecidos por outros métodos de pagamento, de acordo . De acordo com Carlos Eduardo Veiga, aqui está uma rápida olhada nos benefícios que ela pode oferecer às empresas no curto e no longo prazo:

1. Configurações simples, rápidas, gratuitas e no mesmo dia.

2. Sistema de processamento de pagamento rápido e conveniente.

3. Secure, vários níveis de autorizações para evitar fraudes.

4. Recibos por email automatizados e registros de pagamento.

5. Chatcron ao vivo e suporte por e-mail para comerciantes.

6. Sem taxas ocultas e custos não divulgados ou taxa de cancelamento.

7. Nenhuma integração ou hardware de terceiros é necessário.

8. Tecnologia de pagamento de última geração precisa e instantânea.

Novos negócios e vários já estabelecidos estão percebendo o potencial que os serviços eCheck oferecem em relação à facilidade dos serviços de processamento de pagamentos. Eles não são mais uma opção e sim uma necessidade para todos os tipos de empresas. Em um cenário em que a frequência e a intensidade das fraudes de pagamento estão aumentando, o eCheck pode ser a solução para minimizar estornos e também possíveis ‘estornos de fraude amigáveis’. Eles cobrem todas as bases relacionadas à segurança e à detecção de transações falsas, como nos mostra Carlos Eduardo Veiga.

O Paycron está envolvido com os serviços eCheck há algum tempo e é suficientemente completo para orientar os empresários sobre quaisquer problemas e obstáculos imprevistos. Com o Paycron, as empresas confiam pagamentos nas mãos experientes de um processador de pagamentos experiente que oferece apenas o melhor para seus clientes.

As empresas que encontrarem dificuldade em contratar um processador de pagamento parcialmente devido à natureza de seu setor podem optar pelo eChecks. Eles podem ser um ótimo meio de pagamento para empresas e empresas de alto risco. Para obter informações abrangentes sobre o serviço eCheck da Paycron e como a tecnologia funciona, visite www.echeckplan.com.