Suzano abre inscrições para o programa de estágio técnico na região do Vale do Paraíba

As vagas são destinadas aos alunos de diversas áreas do ensino técnico, que atuarão na Unidade de Jacareí (SP)

O Plante o Futuro, programa de estágio técnico da Suzano, continua com as inscrições abertas para os novos talentos, das mais diversas áreas do ensino técnico, que querem entrar no mercado de trabalho. Por meio do programa, é possível ter a chance de começar a carreira em uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil, segundo a consultoria global Great Place to Work (GPTW).

Unidade de Jacareí (SP)

Na Unidade de Jacareí, as vagas são voltadas para os alunos do período noturno com mais de 18 anos dos cursos das seguintes áreas: Papel e Celulose; Química; Segurança do Trabalho; Logística; Manutenção Mecânica e áreas correlatas; Manutenção Elétrica e áreas correlatas. Os novos talentos vão receber benefícios como bolsa-auxílio, plano de desenvolvimento, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição (ou refeitório nas unidades industriais) e vale-transporte (ou fretado nas unidades industriais).

Os selecionados atuarão principalmente na área de Operação Industrial, que contempla as atividades de manutenção, produção, recuperação e utilidades, além dos setores de Qualidade, Logística, Segurança do Trabalho, CSS (Centro de Serviços Suzano), Facilities, bem como as áreas Operacionais da área Florestal, com foco em logística.

Com o direcionador de cultura que Só é bom para nós, se for bom para o mundo, a Suzano busca ser protagonista na evolução da sociedade, valoriza a diversidade de perfis e investe no desenvolvimento de pessoas. Outros direcionadores da empresa são: Gerar e compartilhar valor e Gente que inspira e transforma. Isso reflete na maneira com que a Suzano renova a forma de cuidar dos colaboradores, às soluções e práticas sustentáveis que desenvolve, passando pela conexão com as comunidades, em tudo o que faz.

Os interessados em ingressar no Programa Plante o Futuro – Estágio Técnico 2021 da Suzano podem fazer a inscrição no site https://jobs.kenoby.com/estagiotecnico .

Suzano

A Suzano, empresa resultante da fusão entre a Suzano Papel e Celulose e a Fibria, tem o compromisso de ser referência global no uso sustentável de recursos naturais. Líder mundial na fabricação de celulose de eucalipto e uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina, a companhia exporta para mais de 80 países e, a partir de seus produtos, está presente na vida de mais de 2 bilhões de pessoas. Com operações de dez fábricas, além da joint operation Veracel, possui capacidade instalada de 11 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano. A Suzano tem aproximadamente 37 mil colaboradores diretos e indiretos e investe há mais de 90 anos em soluções inovadoras a partir do plantio de eucalipto, as quais permitam a substituição de matérias-primas de origem fóssil por fontes de origem renovável. A companhia possui os mais elevados níveis de Governança Corporativa da B3, no Brasil, e da New York Stock Exchange (NYSE), nos Estados Unidos, mercados onde suas ações são negociadas.