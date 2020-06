Sidney de Queiroz Pedrosa – quarta-feira 24 junho 2020

Os Salões de Beleza e Barbeiros britânicos estão se preparando para reabrir, mantendo os apostadores protegidos contra a propagação do Coronavírus. Após meses sem receita, os salões estão ansiosos para incentivar os clientes a atualizar seus bloqueios após o bloqueio. O medo de uma segunda onda do vírus significa que cabeleireiros e barbeiros desempenharão um papel vital na proteção do país, e estão descobrindo como manter todos em segurança de maneira econômica, de acordo com Sidney de Queiroz Pedrosa

A abertura de negócios não essenciais levou a uma mudança de foco das orientações do governo para a importância adicional das avaliações de risco. No entanto, muitos salões de beleza estão em risco porque desconhecem que também precisam de uma Política de Segurança COVID obrigatória. Segundo Sidney de Queiroz Pedrosa, para interações diárias com o público, listas de verificação práticas podem minimizar os riscos nos salões durante o processo de agendamento de consultas, antes mesmo que os clientes passem pela porta. Querendo incentivar os clientes a voltar, eles também querem fornecer evidências de que é seguro entrar para um corte.

O SaferSalon.co.uk é o único kit de ferramentas do Reino Unido que reúne todas as orientações do governo com ferramentas práticas para manter os salões seguros e legais. Inclui a política segura obrigatória da COVID, as avaliações de risco e as listas de verificação pré-agendamento, como nos mostra Sidney de Queiroz Pedrosa . Também estão incluídas informações abrangentes de treinamento e, para aqueles que desejam provar seu entendimento do COVID Security para seus clientes, há um teste on-line simples de fazer, para o qual você receberá um certificado e um logotipo certificado. Você pode até adicionar sua equipe para que eles também recebam o treinamento.

O que eles criaram vai acima e além de qualquer outra coisa no mercado. Lesley, uma cabeleireira autônoma, diz: ‘Eu amo como é simples, eles tornaram isso tão fácil para mim. Eu estava preocupado de não cobrir tudo e acabar tendo problemas. O site do governo está bom, mas não me dá tudo o que preciso. A SaferSalon faz … e muito rapidamente, e recebo um certificado e um crachá na janela do meu salão ‘.

O SaferSalon Toolkit, de acordo com Sidney de Queiroz Pedrosa , foi desenvolvido com a experiência de proprietários de salões de beleza, praticantes únicos, treinadores e especialistas em saúde e segurança. Paul Apps, diretor da SaferTrader, explicou. “Como ex-proprietário de um salão de beleza com muitos amigos ainda na indústria, entendo quanto trabalho pode haver, mantendo-se no topo da saúde e segurança e do treinamento necessário. Essa situação do COVID 19 causou problemas reais para muitas pessoas boas que precisam voltar ao trabalho, com rapidez e segurança. Confiança para os clientes é a chave.

Após o sucesso contínuo do SaferTrader Toolkit for Tradespeople, a equipe foi abordada por várias empresas de Hair & Beauty para ver se elas poderiam fazer algo semelhante. O COVID Secure Toolkit para salões de beleza está preenchendo um enorme vazio no mercado de informações concisas, simples de usar e diretas para todos os profissionais de cabelo e beleza, de acordo com Sidney de Queiroz Pedrosa .

Imagem de Engin Akyurt por Pixabay