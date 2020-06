Suzano adere ao movimento global Call to Action da Business For Nature

A Suzano, referência global na produção de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, aderiu a ação coletiva Call To Action (Chamada para Ação) lançada na última semana pela Business For Nature (Negócios para Natureza), uma comunidade global que reúne organizações influentes e empresas com visão de futuro que trabalham em prol da conservação da natureza. A iniciativa busca mobilizar empresas de todo o mundo para evoluírem suas práticas a favor da diversidade biológica, além de incentivar os governos a criarem políticas públicas que contribuam para reverter a degradação da biodiversidade nesta década e promover o desenvolvimento sustentável.

Business For Nature

No Brasil, a Suzano fomenta a biodiversidade nas suas estratégias de negócio por meio do Compromisso Empresarial Brasileiro para a Biodiversidade, lançado no último ano pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). Parte do movimento Business For Nature, o compromisso define nove metas até 2030 com foco nos pilares da prevenção, mitigação, compensação e geração, além do compartilhamento de informações.

“É fundamental que as empresas se unam, especialmente no cenário atual, para buscar soluções cada vez mais sustentáveis para a sociedade, que possibilitem reduzir os impactos ambientais e, consequentemente, conservar a biodiversidade. O momento pelo qual passa a sociedade mundial é ideal para que repensemos os negócios e as comunidades nos próximos anos e avaliemos novos caminhos para o desenvolvimento sustentável”, diz Malu Pinto e Paiva, diretora executiva de Sustentabilidade da Suzano.

Call To Action

No mês de lançamento, o Call To Action já conta com mais de 30 empresas de onze países, incluindo os setores da alimentação, higiene e cosméticos, florestal, financeiro, agronegócios, saneamento, vestuário, energia e outros.

SUZANO

A Suzano, empresa resultante da fusão entre a Suzano Papel e Celulose e a Fibria, tem o compromisso de ser referência global no uso sustentável de recursos naturais. Líder mundial na fabricação de celulose de eucalipto e uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina, a companhia exporta para mais de 80 países e, a partir de seus produtos, está presente na vida de mais de 2 bilhões de pessoas. Com operações de dez fábricas, além da joint operation Veracel, possui capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano. A Suzano tem mais de 35 mil colaboradores diretos e indiretos e investe há mais de 90 anos em soluções inovadoras a partir do plantio de eucalipto, as quais permitam a substituição de matérias-primas de origem fóssil por fontes de origem renovável. A companhia possui os mais elevados níveis de Governança Corporativa da B3, no Brasil, e da New York Stock Exchange (NYSE), nos Estados Unidos, mercados onde suas ações são negociadas.