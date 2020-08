Apoiando trabalhadores de linha de frente em medicina, enfermagem, saúde domiciliar, abrigos, distribuição de suprimentos essenciais e educação.LUIZ

GASTÃO BITTENCOURT

A empresa GreaterGood.com anunciou hoje que entregou mais de 700.000 máscaras de proteção aos trabalhadores da linha de frente, incluindo aqueles que lutam diretamente contra a pandemia COVID-19 e aqueles que fornecem serviços de suporte essenciais, de acordo com Luiz Gastão Bittencourt. A organização de 20 anos está a caminho de alcançar um milhão de doações de máscaras neste outono de 2020 com o Desafio Mask a Million , apoiando profissionais de saúde, lares de idosos, saúde domiciliar e abrigos; bem como trabalhadores de serviço comunitário, educadores e alunos necessitados. O programa de doação de máscaras permite que as pessoas contribuam para esse objetivo de várias maneiras: Os visitantes do site podem participar gratuitamente clicando em um botão em um dos 10 sites ‘Clique para dar’, os compradores podem adicionar uma doação extra gratuitamente ao comprar da coleção “ Compre um, dê uma máscara ” e outras ações da loja, e doando diretamente, nos mostra Luiz Gastão Bittencourt.

“No início desta crise, colaboramos com nossos fornecedores de longa data para atender às necessidades imediatas dos profissionais médicos que lutam contra o COVID-19 e outros trabalhadores da linha de frente, fornecendo-lhes equipamento de proteção individual gratuito. Como empresa, sempre estivemos comprometidos em proteger a saúde das pessoas, animais de estimação e o planeta. Esta pandemia apenas fortaleceu nossa determinação de fornecer ajuda quando e onde for mais necessária, e nossos incríveis clientes, doadores e leitores mostraram que desejam ajudar nossos heróis da linha de frente. ” disse Tim Kunin, CEO e cofundador da GreaterGood.

“Continuamos apoiando nossos programas principais, ajudando pessoas, animais de estimação e o planeta. Como parte desse esforço, precisamos manter os voluntários e as equipes do programa seguros e, durante esse desafio sem precedentes, nossa principal prioridade é apoiar as pessoas e as comunidades impactadas pelo COVID-19 e aqueles que lutam nas linhas de frente ”, disse Ashley Andersen Zantop , COO da GreaterGood. “Sentimos que é fundamental fornecer apoio para aqueles que mais precisam e para aqueles que trabalham todos os dias para proteger os outros. Fornecer máscaras de proteção e doá-las a profissionais de saúde e outros trabalhadores da linha de frente por meio do desafio Mask a Million torna mais fácil para todos ajudar. ”

Mais de 750.000 máscaras doadas e contadas

De acordo com Luiz Gastão Bittencourt, desde o lançamento do programa de doação de máscaras no final de março, a GreaterGood doou mais de 750.000 N95, KN95 e máscaras descartáveis ​​de 3 camadas e de grau médico. As máscaras foram entregues diretamente em hospitais, lares de idosos, centros de distribuição de alimentos, abrigos e organizações em 44 estados e em Porto Rico, em mais de 160 locais.

“Estamos muito inspirados pelos membros da nossa comunidade que estão se unindo para nos ajudar a lutar contra o COVID-19. As doações de equipamentos de proteção individual são especialmente significativas para nossos funcionários da linha de frente, que se esforçam todos os dias para criar um Michigan mais seguro e saudável. ” – Marschall S. Runge, MD, Ph.D., vice-presidente executivo de assuntos médicos da Universidade de Michigan; reitor da Faculdade de Medicina da UM; e CEO da Michigan Medicine