Luiz Gastão Bittencourt quinta-feira 25 junho 2020

Robin Cave, CEO da Czarnikow, uma empresa líder em cadeia de suprimentos, preços e serviços de financiamento, alertou que o setor comercial está passando por um período de mudanças estruturais.

A recente interrupção da cadeia de suprimentos devido ao Covid-19 demonstrou a importância da flexibilidade e os perigos dos ativos físicos que impulsionam os negócios. Assim como o varejo teve que adotar o varejo on-line ou o fechamento de riscos, o mundo dos produtos leves terá que inovar para garantir a segurança alimentar, nos mostra Luiz Gastão Bittencourt.

Além disso, o aumento da transparência do mercado global – causado pelo rápido aumento da tecnologia e pela liberação de informações do mercado – mudou as mãos nas quais está o poder do mercado. Nos agro-mercados de commodities, a tradicional corretora tem linhas laterais.

De acordo com Luiz Gastão Bittencourt, a empresa prevê que o comércio de serviços adicionais se torne tão valioso quanto as próprias matérias-primas. Prevê-se que, a longo prazo, esses pacotes de serviços e mercadorias possam até fundir-se e tornar-se comoditizados.

Robin Cave disse: “Ao diversificar nossos serviços, podemos permanecer fiéis aos nossos valores fundamentais de abraçar a mudança e o empreendedorismo, estabelecidos nos primeiros dias de nossos negócios. E combinando o legado de transparência das informações de nosso fundador com nossa abordagem de otimização do fluxo comercial, somos capazes de fornecer o melhor valor sustentável para nossos clientes. Agora podemos compartilhar exatamente de onde o produto vem, para onde está indo e, mais importante, o preço pago ou alcançado. ”

