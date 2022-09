SexPrivé Club: Viviane Bordin anuncia parceria da Diamond Brazil com o canal SexPrivé

Na madrugada de 24 para 25 de setembro, o programa SexPrivé Club traz uma entrevista exclusiva com Viviane Bordin, CEO da Diamond Brazil. Direto de Miami (EUA), a modelo internacional dá vários spoilers do que vem aí na parceria firmada entre a sua empresa com o canal SexPrivé. O telespectador também verá quem são as principais modelos do grupo, além de dois ensaios sensuais de Viviane nas Bahamas.

A brasileira, que mora nos Estados Unidos, é casada e tem dois filhos, é muito mais do que a principal imagem do grupo que ela criou em 2016 a partir da revista digital Diamond Brazil. Modelo internacional com 20 anos de carreira, ela usou sua experiência como representante da Playboy na América Latina para criar a empresa que busca mostrar a beleza da nudez e escantear os preconceitos e a objetificação que cercam o tema.

Canal SexPrivé

Krishna Mahon, Erica Vieira e Joyce Guimeiro-Foto:Divulgação

Diamond Brazil

O SexPrivé Club começa sua festa com Viviane e a Diamond Brazil, já que o programa completa dois anos em outubro. A nova parceria é o pontapé das novidades que estão sendo preparadas para a atração, que é produzida e gravada nos estúdios do canal adulto da Newco Pay TV, programadora do Grupo Bandeirantes.

SexPrivé Club

Krishna Mahon, Erica Vieira e Joyce Guimeiro apresentam o SexPrivé Club, exibido nas madrugadas de sábado para domingo na Band após o Cine Privé. O programa é reapresentado no canal SexPrivé aos domingos, às 22h.

Ficou curioso para saber mais sobre a nova parceria? Então, não perca o SexPrivé Club do próximo dia 24.

Viviane Bordin, CEO da Diamond Brazil