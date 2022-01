EmbraerX assina contrato de serviços com a Jet Flight Service para o uso do Beacon

EmbraerX signed an agreement with Jet Flight Service (JFS), a global MRO service provider headquartered in Russia certified by the European Union Aviation Safety Agency (EASA) and Russian Federal Agency for Air Transport (FATA). This partnership is supporting Jet Flight Service (JFS) in gaining efficiencies by onboarding their teams into Beacon’s multi-sided platform.

After seeing the market adopt Beacon across Central and Eastern Europe, JFS decided to join the platform, recognizing it as the best alternative for improving coordination during maintenance operations. The main advantages identified by the provider were related to streamlining maintenance cases, reducing out-of-service time, eliminating redundant communications and leveraging data insights to improve the operation.

“Beacon is easy to use and adopt as it does not replace any systems for us. First, it is a communication solution and second, it is a machine learning engine that builds knowledge bases for the technicians of the future. You can’t find that combination anywhere else,” said Kirill Trushkovskiy, General Director of Jet Flight Service.

As their teams get onboarded into the Beacon platform, Jet Flight Service is increasing its productivity by expediting communication more efficiently to their customer base and improving coordination among all stakeholders working on interruptions. Teams are benefiting by getting back time and energy that today is wasted due to scattered communication and the use of outdated technologies.

“As an early adopter of Beacon, Jet Flight Service is a great example of a company recognizing the new technology trends. We are thrilled to welcome an organization that understands that success is dependent on coordination and reliability. JFS demands this of us to continually deliver excellence to their customers,” said Marco Cesarino, Head of Beacon.

With this agreement, Beacon is bringing more players of the ecosystem into its platform so they can collaborate better and smarter while accelerating return-to-service. Beacon is continuing to serve all types of aircraft and leveraging the benefits of technology as a means to cut through complexity and facilitate collaboration in an industry that is ripe for digital transformation.

Jet Flight Service

A história da Jet Flight Service começa em 2002, quando a primeira aeronave Embraer-135BJ foi entregue à Rússia. Ao longo dos anos de um trabalho complicado e interessante, nossos especialistas dominaram aeronaves modernas como Embraer Legacy 450/500/600/650 e Praetor 500/600, além da linha contemporânea da Gulfstream, incluindo o jato executivo líder G550, e Boeing BBJ. Nossos engenheiros foram os primeiros na Rússia a serem aprovados para o Legacy 600, 650 e Gulfstream G450. Além de nossas instalações em Moscou, temos capacidade de manutenção de base para vários modelos de aeronaves, incluindo, entre outros, Legacy e Praetors, todos os Challengers e a maioria dos Globals em Riga e Dubai, no aeroporto DWC.

Beacon

Incubado na EmbraerX, aceleradora de mercado da Embraer para negócios disruptivos, o Beacon é a plataforma de coordenação de manutenção para um retorno mais rápido à operação. É uma plataforma inovadora projetada para conectar e sincronizar recursos da indústria, a cadeia de suprimentos de reposição e profissionais de serviços de aviação de forma mais ágil e eficiente para manter as aeronaves em operação. O Beacon visa promover troca de valor e oportunidades de negócios para vários públicos de interesse no ecossistema de serviços. A plataforma está inicialmente focada em fornecer soluções para interrupções não programadas de manutenção de aeronaves.

Por meio de um aplicativo digital web e móvel de fácil acesso (IOS e Android), o principal objetivo do Beacon é conectar empresas e profissionais de forma revolucionária. A tecnologia aciona uma rede de fornecedores credenciados, promovendo a colaboração em tempo real durante as atividades de manutenção não planejada, acelerando o retorno à operação das aeronaves.

EmbraerX

A EmbraerX é uma aceleradora de mercado comprometida com o desenvolvimento de soluções que transformam as experiências de vida. Como organização, estamos posicionados de forma única para liderar o mundo na interseção de inovação disruptiva, autonomia e mobilidade aérea porque os valores que impulsionam nosso trabalho são profundamente humanos, têm repercussão multicultural e são totalmente capacitados pela tecnologia.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.