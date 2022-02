Eve e Microflite anunciam parceria para levar serviços de UAM a Melbourne com um pedido inicial de até 40 eVTOLs

Eve UAM, LLC (“Eve”), empresa da Embraer S.A. (“Embraer”), e a Microflite, uma das principais operadoras de helicópteros da Austrália, anunciaram hoje, no Singapore Airshow, um pedido de até 40 eVTOLs (sigla em inglês para aeronaves elétricas de decolagem e pouso verticais) com o objetivo de apoiar o início de novas operações de Mobilidade Aérea Urbana (UAM) na Austrália, em 2026.



Microflite e Eve planejam iniciar sua parceria usando helicópteros como prova de conceito para validar parâmetros que serão aplicados nas futuras operações dos eVTOLs. Essa parceria também visa desenvolver novos serviços e procedimentos para criar um ambiente operacional seguro e dimensionado para as operações de eVTOL, em conjunto com comunidades e outras partes interessadas da indústria.



Jonathan Booth, CEO da Microflite

“Esse pedido se baseia na parceria bem-sucedida que estabelecemos com a Eve e valida o enorme potencial para aeronaves de emissão zero na Austrália. Depois de trabalhar junto com a Eve nos últimos meses, identificamos uma rede potencial de rotas e esperamos trabalhar em conjunto com parceiros comerciais e comunidades para priorizar essas rotas e testar operações selecionadas com nossa frota existente”, disse Jonathan Booth, CEO da Microflite.



André Stein, co-CEO da Eve

“Nossa parceria com a Microflite verá o início progressivo de operações neutras em carbono em preparação para as primeiras entregas de aeronaves de emissão zero em 2026. Esperamos aprender juntos e construir operações seguras e bem dimensionadas com o apoio das comunidades locais”, disse André Stein, co-CEO da Eve.



eVTOLs

Beneficiando-se de uma mentalidade de startup e respaldada pelos mais de 50 anos de história da Embraer na fabricação de aeronaves e experiência em certificação, a Eve revela uma proposta de valor única ao se posicionar como uma parceira do ecossistema, oferecendo um conjunto de produtos e serviços com os mais altos níveis de padrões de segurança. O eVTOL da Eve é focado nos usuários e combina inovação disruptiva com um design simples e intuitivo. Além do programa de aeronaves, a Eve aproveita a experiência da Embraer e da Atech, subsidiária do Grupo Embraer, para fornecer um software de gerenciamento de tráfego aéreo globalmente reconhecido e criar soluções que ajudarão a dimensionar, com segurança, a indústria de UAM no futuro.

Microflite

A Microflite Helicopter Services opera a maior frota de helicópteros a turbina em Victoria, Austrália, com foco em passeios premium, voos fretados, treinamento de pilotos e serviços de emergência. As aeronaves icônicas vermelhas tornaram-se uma visão familiar nos céus de Melbourne e seus arredores. Fundada em 2000, a Microflite é uma operação altamente respeitada e líder do setor, com um histórico exemplar de segurança e serviço.



Eve Air Mobility

A Eve é uma nova empresa independente dedicada a acelerar o ecossistema da Mobilidade Aérea Urbana (UAM, na sigla em inglês). Beneficiando-se de uma mentalidade de startup, respaldada pela história de mais de 50 anos de expertise aeroespacial da Embraer, seu foco singular adota uma abordagem ampla para a indústria de UAM, oferecendo um ecossistema holístico. Sua aeronave elétrica avançada (EVA), aliada a uma rede global abrangente de serviços e suporte, e uma solução única de gerenciamento de tráfego aéreo fazem da empresa uma concorrente forte na indústria. A Eve é a primeira empresa a se formar na EmbraerX. Para obter mais informações, visite www.eveairmobility.com.

Embraer

Uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer tem negócios em aviação Comercial e Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A empresa projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, prestando serviços e suporte aos clientes no pós-venda.



Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola em algum lugar do mundo, transportando mais de 145 milhões de passageiros por ano.



A Embraer é o principal fabricante de jatos comerciais com até 150 assentos e o principal exportador de bens de alto valor agregado no Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Foto:EMBRAER/DIVULGAÇÃO