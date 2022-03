Beacon, da EmbraerX, e ELMS Aviation firmam parceria para o futuro da manutenção aeronáutica

O Beacon, plataforma de coordenação de manutenção da EmbraerX, formou um grupo de trabalho com a ELMS Aviation, uma provedora líder de serviços de software de Gestão de Competências. Esta colaboração visa testar uma solução totalmente integrada para gerenciar perfis de manutenção aeronáutica com uma verificação completa de Competência e Compliance para resolver a necessidade crescente de encontrar talentos qualificados e especializados.

Em seu plano de desenvolvimento comercial para atender ao mercado europeu de operadores e oficinas de manutenção, o Beacon está fazendo parceria com a ELMS para acelerar o processo de desenvolvimento com um recurso de conformidade sem precedentes. Isso permitirá que os usuários da plataforma se beneficiem de um módulo de garantia de qualidade aprimorado para fornecer aos seus clientes mais transparência e conhecimento das competências dos profissionais e garantir a conformidade e integridade operacional.

“O Beacon está continuamente ao lado de clientes atuais e futuros, além da comunidade aeronáutica, para oferecer soluções significativas e abrangentes para a manutenção aeronáutica. A parceria com a ELMS é mais uma evolução que permitirá trazer mais transparência, segurança e confiança à plataforma em um de nossos principais mercados. O Beacon visa capacitar equipes e indivíduos com ferramentas que permitam que sejam vistos por seus clientes e possam oferecer o melhor retorno à operação. Destacar as capacidades de nossos usuários ajudará a apoiar os tomadores de decisão, não apenas para atender às regulamentações da European Union Aviation Safety Agency (EASA), mas também para planejar e alocar recursos para uma força de trabalho global e conectada em qualquer região para os desafios atuais e futuros”, disse Marco A. Cesarino, diretor do Beacon.

“ELMS e Beacon são dois empreendimentos que buscam trazer soluções do século XXI para a indústria da aviação. Cada um tem sua própria expertise: o Beacon no suporte a equipes com ferramentas digitais para melhor comunicação, coordenação e uso de dados de eventos e a ELMS na criação de uma solução digital de Competência e Compliance. Juntos, buscamos capacitar a próxima geração de força de trabalho de manutenção com uma solução simples e acessível para operadores, fabricantes e provedores de manutenção que precisam monitorar, apoiar e aprimorar os níveis de competência de suas equipes”, ressalta John Scale, Gerente Geral da ELMS Aviation.

Esta parceria irá beneficiar ambos os empreendimentos no crescimento de suas operações europeias e abrir novas oportunidades comerciais para o Beacon nos setores de mobilidade aérea urbana e manutenção de drones.

ELMS

Criada para ajudar as organizações de aviação a levar a competência de suas equipes ao próximo nível, melhorar a eficiência operacional e aprimorar a segurança e o gerenciamento de riscos, a ELMS Aviation é uma solução avançada de competência e conformidade baseada em nuvem.



Ela permite que os envolvidos no suporte de serviços de aviação tomem decisões críticas para a segurança, avaliem e gerenciem com eficiência a competência do pessoal com base em dados precisos e em tempo real. A ELMS utiliza um conjunto de critérios construídos em torno dos requisitos de competência e experiência dos funcionários com base nos regulamentos da EASA, avaliando os principais pilares de competência – conhecimento, habilidades, atitude e comportamentos – em uma plataforma segura.



Os usuários podem criar um registro seguro de seu treinamento, qualificações e experiência validada com base em tarefas – conteúdo que pode ser compartilhado com empregadores atuais ou potenciais. Ela fornece total transparência, integridade e visibilidade das competências dos profissionais por meio de uma plataforma online intuitiva que monitora, analisa e melhora as competências.



A ELMS também é uma ferramenta adequada para futuros engenheiros e técnicos de manutenção, ajudando-os a rastrear sua experiência e delinear suas capacidades ao longo de seu aprendizado, o que pode levar adiante em suas futuras carreiras. www.elmsaviation.co.uk

Beacon

Incubado pela EmbraerX, a aceleradora de mercado da Embraer para negócios disruptivos, o Beacon é a plataforma de coordenação de manutenção para retorno mais rápido à operação. É uma plataforma inovadora projetada para conectar e sincronizar recursos da indústria, a cadeia de suprimentos de reposição e profissionais de serviços de aviação de uma forma mais ágil e eficiente para manter as aeronaves em operação. O Beacon visa promover troca de valor e oportunidades de negócios para vários públicos de interesse no ecossistema de serviços. A plataforma está inicialmente focada em fornecer soluções para interrupções não programadas de manutenção de aeronaves.

Por meio de um aplicativo digital web e móvel de fácil acesso (IOS e Android), o principal objetivo do Beacon é conectar empresas e profissionais de forma revolucionária. A tecnologia aciona uma rede de fornecedores credenciados, promovendo a colaboração em tempo real durante as atividades de manutenção não planejada, acelerando o retorno à operação das aeronaves.

EmbraerX

A EmbraerX é uma aceleradora de mercado comprometida com o desenvolvimento de soluções que transformam as experiências de vida. Como organização, estamos posicionados de forma única para liderar o mundo na interseção de inovação disruptiva, autonomia e mobilidade aérea, porque os valores que norteiam nosso trabalho são profundamente humanos, têm repercussão multicultural e são totalmente capacitados pela tecnologia.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.