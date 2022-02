Já faz algum tempo que as empresas estão se destacando mais por ações sustentáveis. Tanto é que cerca de 50% das empresas brasileiras já utilizam painel solar para captar luz do sol e transformar em energia elétrica. Isso reduz o consumo de fontes de energia biocombustíveis como o petróleo, que é escasso na natureza.

Para preservar o meio ambiente e diminuir os efeitos do efeito estufa, é necessário que os hábitos dos colaboradores das empresas mudem. Não apenas nas empresas, mas na sociedade como um todo.

Em resumo, todas as pessoas precisam adotar práticas mais sustentáveis em todas as áreas da vida, já que os impactos causados contra a natureza estão trazendo muitos prejuízos à saúde de milhões de pessoas, além da morte de muitos animais.

As empresas que encorajam hábitos sustentáveis entre os colaboradores geram um ambiente com um clima corporativo mais leve, mais harmonioso e ainda obtêm lucros a partir de práticas ecologicamente corretas. Por isso, conheça 5 práticas sustentáveis para ter no trabalho.

1. Elimine os copos descartáveis

Uma empresa sustentável incentiva os colaboradores a eliminar o uso de copos descartáveis. Isso gera menos lixo. Você pode distribuir pra os colaboradores canecas e squeezes para beber café e água, respectivamente. Os objetos são laváveis, o que não produz lixo nenhum.

Além disso, colaboradores que ganham mimos da empresa trabalham de forma mais motivada e produtiva. Canecas e squeezes podem ser o primeiro passo para sua empresa adquirir práticas sustentáveis.

2. Economize energia, água e papel

Você pode adotar em sua empresa campanhas para economia de papel, energia e água no ambiente de trabalho. Uma parte fundamental dessas campanhas é que os colaboradores adotem as práticas estabelecidas. Você pode criar ações para lembrá-los de pensar duas vezes antes de fazer uma impressão e gastar papel, fechar a torneira quando não estiverem utilizando e desligar todas as luzes e equipamentos no final do expediente.

Isso não é só benéfico para o meio ambiente. Você também vai economizar papel, água e energia.

Como no caso da utilização de canecas e squeezes, sua empresa só tem a ganhar ao implementar práticas sustentáveis.

3. Invista na reciclagem

Procure uma maneira de reciclar os materiais que seriam descartados. Papéis utilizados e sem função podem ser virados de lado, recortados e virar blocos de anotações ou folhas de rascunho, por exemplo. Além disso, espalhe pela empresa dois tipos de lixeiras: para lixo orgânico e lixo reciclável. Não esqueça de fazer campanhas dentro da empresa para incentivar os colaboradores a adotar as novas práticas.

4. Use equipamentos econômicos

Os computadores, as impressoras, a geladeira e o ar-condicionado precisam ser equipamentos que economizam energia elétrica. Isso vai fazer muita diferença na conta no final do mês e deixar sua empresa mais sustentável. Na hora de trocar de produtos, procure por opções econômicas, que estejam dentro dos padrões de classificação de consumo sustentável de energia.

5. Incentive o uso de transportes alternativos

Nem sempre é vantajoso ir trabalhar com seu próprio veículo, principalmente em grandes metrópoles, já que o trânsito é um caos, além de ser um grande causador de estresse e poluição do Brasil. Por isso, incentive os colaboradores a irem trabalhar de bicicleta, caso o local de trabalho seja próximo da residência deles.

Outra ação pode ser incentivar a carona solidária. Estimule os colaboradores a dar caronas para seus colegas de trabalho. Utilizar o transporte público também é uma opção.

Esse artigo foi desenvolvido pelo site spoilers.tv.br. Se você gostou e tem interesse em ler mais textos, nos acompanhe acessando nosso site.