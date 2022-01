Embraer e Aernnova anunciam parceria estratégica em Évora

o Aernnova adquire unidades industriais da Embraer em Évora (Portugal) e assina acordo comercial de longo prazo com a empresa brasileira o Acordo tem como objetivo aumentar a produção e diversificar a base de clientes o A Embraer reforça e consolida o seu compromisso com Portugal e com o cluster aeronáutico português

Parque Industrial Aeronáutico de Évora

Embraer e Aernnova, referência internacional no fornecimento de aeroestruturas, anunciaram hoje uma parceria estratégica para as unidades industriais Embraer Metálicas e Embraer Compósitos, localizadas no Parque Industrial Aeronáutico de Évora, em Portugal. O acordo contempla a venda de todas as ações das referidas subsidiárias da Embraer à Aernnova, pelo valor de US$ 172 milhões, sujeito a ajustes até a data de seu fechamento. O acordo tem como objetivo aumentar a capacidade de produção dos centros de excelência, cuja operação tem uma importância estratégica para os produtos atuais e futuros da Embraer.

Com 37.100 e 31.800 metros quadrados, respetivamente, e empregando cerca de 500 pessoas, as instalações combinam as tecnologias mais avançadas na fabricação de aeroestruturas metálicas e de compósitos com um elevado nível de digitalização e automação dos processos produtivos. Nas duas fábricas são produzidos, entre outros, componentes para asas e estabilizadores verticais e horizontais para programas aeronáuticos da Embraer como os jatos executivos Praetor 500 e Praetor 600, as duas gerações da família de E-Jets de jatos comerciais e o jato multimissão KC-390 Millennium. As unidades industriais de Évora serão os maiores centros produtivos da Aernnova no mundo.

Com os novos termos da parceira, a Aernnova assume a operação das fábricas industriais em Évora e ao mesmo tempo, assegura o fornecimento para produção atual de aeronaves Embraer, aumentando a previsão de receitas de longo prazo da Aernnova.

O acordo reforça a posição da Aernnova como fornecedora de primeira linha para aeronaves de corredor único, avançando a posição da companhia nos mercados de aeronaves executivas e de defesa. As atividades nas instalações industriais de Évora adicionarão cerca de US$ 170 milhões em receitas para a Aernnova. A capacidade das unidades industriais em Évora também permitirá a assinatura de novos contratos, seja com a Embraer ou com outros fabricantes.

Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer

“Estamos satisfeitos em anunciar essa parceria com a Aernnova, uma fornecedora de renome mundial em aeroestruturas. O acordo permitirá a ampliação dos níveis de ocupação nas fábricas de Évora e a diversificação da base de clientes, trazendo novas oportunidades de negócios”, diz Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer. “Esse acordo é um importante passo da nossa estratégia de otimização de ativos, que visa maximizar o uso de nossas unidades e melhorar a rentabilidade da companhia”.

Ricardo Chocarro, CEO da Aernnova

Ricardo Chocarro, CEO da Aernnova, diz que “o acordo é mais um passo na estratégia de crescimento da Aernnova, que reforça ainda mais o status da companhia como uma líder global no design e na produção de aeroestruturas. Planejamos avançar ainda mais nas operações das instalações e estabelecer Évora como um modelo na fabricação de aeroestruturas, com o suporte técnico e comercial do Grupo Aernnova – que tem um compromisso duradouro no desenvolvimento de uma indústria aeronáutica mais sustentável e digital”.

Com esse movimento estratégico, a Embraer reforça e consolida o seu compromisso com Portugal, país onde a empresa mais investe na capacidade industrial, fora do Brasil, e que possui uma localização estratégica para a sua presença na Europa.



A conclusão da transação está sujeita a um conjunto de condições que as partes envolvidas esperam cumprir no primeiro trimestre de 2022.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Aernnova

A Aernnova é uma empresa líder em estruturas aeronáuticas especializada na concepção e fabricação de estruturas em compósito e metálicas para programas aeronáuticos.

Sediada na Espanha, com mais de 4.500 funcionários e uma presença global que inclui operações no Brasil, México, Reino Unido e EUA, a Aernnova trabalha com clientes aeroespaciais de classe mundial, tais como: Embraer, Airbus, Bell Helicopters, Boeing, Northrop Grumman, Sikorsky, e Space X, entre outros.

A Aernnova é reconhecida pelos seus clientes pelo seu desempenho e competitividade, bem como pelo seu know-how, capacidade e competência em engenharia e manufatura.

A empresa está totalmente empenhada em ter um papel de liderança rumo a um setor da aviação com zero emissões. Inovação e desenvolvimento tecnológico é um dos vetores estratégicos de crescimento da Aernnova para atingir este ambicioso objetivo.