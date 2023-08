Embraer E195-E2 obtém Certificação de Tipo na China

O jato E195-E2 da Embraer, o maior da família E-Jet, recebeu a Certificação de Tipo da Administração de Aviação Civil da China (CAAC). Em novembro do ano passado, a certificação do jato E190-E2 pela CAAC já havia sido anunciada durante o Zhuhai Air Show.

“Estamos entusiasmados em ter tanto o E190-E2 quanto o E195-E2 certificados pela CAAC. Dessa forma, estabelecemos as bases para progredir com as vendas no mercado chinês”, diz Arjan Meijer, Presidente e CEO da Aviação Comercial da Embraer. “Nossa equipe na China está avançando no trabalho com clientes potenciais. Há oportunidades significativas para o E2 no mercado local, uma vez que o jato é complementar ao ARJ21 e ao C919, aviões já fabricados na China. Em conjunto, os modelos oferecem alternativas mais sustentáveis, eficientes e flexíveis para as companhias aéreas chinesas, atendendo às demandas do mercado de transporte aéreo que cresce mais rapidamente no mundo”.

De acordo com o estudo de mercado da Embraer publicado em junho, espera-se que a região da Ásia-Pacífico apresente uma forte taxa de crescimento nas próximas duas décadas, aumentando a RPK (receita por passageiro por quilômetro, na sigla em inglês) em 4,4% ao ano. Assim, a necessidade por flexibilidade, complementada pelas aeronaves narrowbody, está impulsionando as demandas no segmento até 150 assentos na China.

Aviação Civil da China (CAAC)

“A certificação da CAAC é um importante marco para o maior jato da companhia”, diz Guo Qing, Diretor-Gerente e Vice-Presidente da Aviação Comercial da Embraer na China. “O país está se aproximando da neutralidade de carbono. O E195-E2 é a aeronave mais eficiente e sustentável de sua categoria. Com capacidade de até 146 assentos, o E195-E2 tem o tamanho certo para complementar os narrowbodies maiores em rotas de baixa densidade de maneira lucrativa. O jato oferece aos viajantes de centros regionais a possibilidade de viajar para todo o mundo com apenas uma parada”.

“Com o apoio dos governos da China e do Brasil para as atividades da Embraer no país, durante a recente visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estou bastante otimista com as oportunidades que temos”, adiciona Guo.

Em novembro do ano passado, o Embraer E195-E2 “Tech Lion” visitou a China e fez sua estreia no Zhuhai Airshow, demonstrando às autoridades aeronáuticas do país seu excelente desempenho, baixa emissão de ruídos, de emissões e dos custos de operação.

E195-E2

O E195-E2 entrou em serviço em 2019, com a Azul. Como o maior membro da família E-Jet, o E195-E2 acomoda entre 120 e 146 passageiros. É a aeronave de corredor único mais eficiente em termos de combustível por assento, entregando um consumo 25% menor por assento em comparação com a geração anterior do E-Jet.

Em junho de 2022, o E195-E2 realizou um voo bem-sucedido com 100% de combustível sustentável de aviação (Sustainable Aviation Fuel, ou SAF em inglês), confirmando que a família de E-Jets E2 pode voar com misturas de até 100% de SAF sem comprometer a segurança ou o desempenho das operações. Hoje, o E2 emite 25% menos emissões de CO2 comparado com a geração anterior de aeronaves; essa redução pode ser aumentada para 85% com o SAF.

A Embraer na China

A Embraer completa em 2023 seu o 23º ano de atividades na China. Em setembro de 2000, o primeiro Embraer ERJ145 foi entregue para a Sichuan Airlines e, em maio de 2008, a Embraer entregou um E190 para a Tianjin Airlines. Hoje, são 85 E-Jets voando no país, em companhias como Tianjin Airlines, Hebei Airlines, Beibu Gulf Airlines e Colorful Guizhou Airlines. A frota de E-Jets desempenhou um importante papel durante o período da Covid-19 para manter rotas importantes e ajudar na recuperação do setor aéreo.

Dados têm demonstrado que a aviação civil da China continua em recuperação, impulsionada com o aumento da demanda doméstica. De acordo com a CAAC, o volume de tráfego de passageiros domésticos atingiu 224,8 milhões entre janeiro e maio de 2023, um crescimento de 135% na comparação com 2022. O mercado doméstico já ultrapassou o nível de 2019 em abril de 2023, devido à demanda reprimida durante a pandemia.

Em junho, a Embraer assinou um Memorando de Entendimento durante a 54ª edição do Paris Airshow com o Lanzhou Aviation Industry Development Group para 20 conversões de aeronaves de passageiro para cargueiro (P2F) de E-Jets E190F e E195F. A Embraer e o Lanzhou Group pretendem cooperar para estabelecer a capacidade de conversão do E190F e do E195F em Lanzhou, apoiando e acelerando a introdução de primeira geração de E-Jets cargueiros no mercado chinês.

A Embraer também estabeleceu um sistema abrangente de serviços de pós-venda e suporte ao cliente na China, incluindo centros de manutenção autorizados, depósitos de peças de reposição e uma rede completa de treinamento de pilotos. A companhia estabeleceu ainda uma base sólida para que a nova geração da família E2 opere na China.

Embraer

A Embraer é uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil. Fabrica aeronaves para clientes da aviação comercial e executiva, defesa e segurança e agrícola. A empresa também fornece serviços pós-venda e suporte por meio de uma rede mundial de entidades de propriedade integral e agentes autorizados.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola em algum lugar do mundo, transportando mais de 145 milhões de passageiros por ano.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e é a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de distribuição de serviços e peças nas Américas, África, Ásia e Europa.