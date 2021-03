Confiando em retomada no segundo semestre, Air Europa lança promoção de tarifas Minimax

Air Europa lança campanha Minimax, que oferece tarifas e condições exclusivas para compras entre 15 e 28 de março de 2021 para voos em seus principais destinos com retorno até 15 de dezembro.

Durante a campanha, a viagem São Paulo – Madri (ESP) sai a partir de R$2579,46, com as taxas. Já Salvador – Lisboa sai a partir de R$ 2871,70, com taxas. Todos os bilhetes promocionais incluem uma alteração gratuita, pagando apenas a diferença na tarifa, se houver, e podem ser parceladas em 10 vezes sem juros no cartão de crédito.

Minimax

Todos os voos da Air Europa saem do Brasil com destino a Madri (ESP), de onde é possível aproveitar as conexões com toda a Europa. Possibilitando que todos no Brasil voem de Air Europa, a companhia possui acordos com a Gol e com a Azul para conexões com diversas cidades no país.

No site da companhia, é possível encontrar todas as medidas de segurança implementadas, como a obrigatoriedade do uso de máscara, limpeza completa das aeronaves e a utilização do filtro HEPA. Também é possível encontrar as informações sobre permissão e documentos necessários para viagens nos destinos em que a companhia atua.

Air Europa

A Air Europa é membro da aliança SkyTeam, formada por 19 companhias aéreas que, por 20 anos, trabalham juntas como uma grande rede global, servindo a mais de 630 milhões de passageiros por ano e fazendo mais de 14.500 voos diários para mais de 1.150 destinos em mais de 175 países.

A frota da Air Europa é uma das mais modernas da Europa, composta por mais de 50 aeronaves cuja idade média não excede 4 anos. A empresa está integrada ao Grupo Globalia, o maior conglomerado de turismo espanhol, e é líder em processos de conservação ambiental. Em 2018, a organização ambiental alemã Atmosfair classificou a Air Europa como a companhia aérea de rede europeia mais eficiente. No ano passado, a Air Europa ultrapassou 13 milhões de passageiros transportados.

Mais informações: https://www.aireuropa.com/br/voos