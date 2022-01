Santa Casa de São José dos Campos alerta para aumento de atendimentos de pacientes com sintomas gripais

Hospital ressalta a importância de se prevenir e se vacinar

Além de casos de Covid causados pela variante Ômicron, 2022 iniciou com surto de gripe ocasionada pelo vírus H3N2. A Santa Casa de São José dos Campos, que atendia cerca de 50 pacientes com sintomas gripais, registrou, em dezembro, atendimento de 120 pessoas com esse perfil.

Gripe

“No início do quadro clínico, os pacientes apresentam sintomas como mal-estar, dores de cabeça e no corpo e febre. Em casos graves, o paciente pode evoluir e apresentar a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e pneumonia viral, que é aquele fôlego curto e rápido e a queda de saturação”, explica a infectologista da Santa Casa de São José dos Campos, Natália Reis Fraga.

Santa Casa de São José dos Campos

A especialista ressalta que, devido a semelhança nos sintomas, é necessário fazer o teste para Covid e Influenza, para que o paciente receba o tratamento adequado. A Santa Casa de São José dos Campos disponibiliza o teste de RT-PCR para a Covid-19. Para solicitá-lo, o paciente deve passar com o médico para avaliação. Em razão da alta demanda, o resultado sai em até quatro dias. O hospital também possui o teste rápido (antígeno), que fica pronto em 15 minutos.

“O mais importante é estar atento à prevenção, higienizar sempre as mãos, usar álcool em gel ou água e sabão, e manter o distanciamento social” conclui a médica.