Embraer Aviação Comercial nomeia novo Vice-Presidente de Contratos e Gestão de Ativos

Marcelo Santiago foi nomeado para liderar a equipe de Contratos e Gestão de Ativos da unidade de negócios da Aviação Comercial da Embraer a partir de 1º de outubro. Nessa importante função, ele se reportará diretamente a Arjan Meijer, Presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial.

Marcelo Santiago

Marcelo ingressou na Embraer no programa E-Jet em 2001 e, há sete anos, atua como Diretor Executivo de Financiamento de Vendas e Gestão de Risco de Crédito, supervisionando as necessidades de todas as unidades de negócios da Embraer. Sua experiência abrange finanças estruturadas e de aviação, vendas, leasing, financiamento de dívidas, mercado de capitais, gestão de risco, análise de crédito, securitização, financiamento de exportação e comércio. É mestre em Engenharia de Produção, com especialização em Engenharia Financeira e Project Finance, e Bacharel em Administração de Empresas, ambos pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

“Esta é uma grande atribuição para um grande profissional como Marcelo e estou extremamente satisfeito em vê-lo se juntar à minha equipe de liderança. Ele tem grande paixão e energia pelo negócio e, adicionalmente, agregará valioso conhecimento e experiência de sua função anterior em financiamento de vendas. Uma mudança merecida e estou confiante de que se sairá muito bem nesta função.”, disse Arjan Meijer, Presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial.

Marcelo assume o cargo em substituição a Simon Newitt, que decidiu deixar a empresa após 20 anos de valiosa contribuição. Simon indicou que gostaria de buscar novas oportunidades.

“Gostaria de agradecer a Simon por seus muitos anos de excelente serviço à empresa em uma série de funções diversas. Sua contribuição tem sido significativa, ele tem sido um grande colega e desejamos a Simon o melhor em seus empreendimentos futuros”, acrescentou Arjan Meijer.

Aviação Comercial

A Embraer é a fabricante líder mundial de aeronaves comerciais de até 150 assentos, com mais de 100 clientes em todo o mundo. Somente para o programa de E-Jets, a Embraer registrou mais de 1.800 pedidos e 1.600 aeronaves já foram entregues. Hoje, os E-Jets estão voando na frota de mais de 80 clientes em cerca de 50 países. A versátil família de 70 a 150 assentos está voando em companhias aéreas de baixo custo, bem como em companhias aéreas regionais e principais.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer possui 50 anos de atuação nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança, Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde que foi fundada, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.