Turkish Airlines é prestigiada com prêmios da APEX

A companhia aérea foi premiada em duas categorias da premiação APEX como “Melhor Entretenimento na Europa” e “Melhor Comida e Bebida na Europa”

A Turkish Airlines, por seus padrões de serviço superiores, recebeu dois prêmios da APEX (Airline Passenger Experience Association), uma das organizações de aviação mais confiáveis e prestigiadas do mundo.

Os prêmios atribuídos pela APEX foram entregues num jantar de gala realizado em Istambul. A companhia aérea recebeu o prêmio de “Melhor Entretenimento na Europa” no APEX Passenger Choice Awards®, que foi estabelecido levando em consideração os critérios de segurança, bem-estar, sustentabilidade e experiência do hóspede sob a consultoria da YATES and Partners. Além disso, graças à oferta exclusiva da gastronomia turca e mundial da Turkish Do&Co, a Turkish Airlines também conquistou o prêmio de “Melhor Comida e Bebida na Europa”.

Sobre os prêmios, o diretor de marketing da Turkish Airlines, Ahmet Olmuştur, disse: “Como uma companhia aérea com o prêmio World Class estamos orgulhosos de adicionar os prêmios de Melhor Entretenimento e Melhor Comida e Bebida na Europa do APEX Passenger Choice Awards® à nossa série de prêmios. Nossos hóspedes podem acessar ricas listas de reprodução de filmes e músicas durante toda a viagem com nossa plataforma de entretenimento a bordo Planet, tornando suas viagens agradáveis. Além disso, com nossa categoria Fly Good Feel Good, eles podem assistir ao conteúdo de meditação durante os voos e beneficiar-se do treinamento Utalk com Fly&Learn. Esses prêmios significativos indicam nossos altos padrões em segurança de saúde, qualidade de serviço e sustentabilidade como uma transportadora global e nos aproximam de nosso objetivo de ser uma das companhias aéreas mais digitais. Nessa estrutura, continuaremos a priorizar a experiência da marca e a segurança da saúde para a satisfação de nossos hóspedes. Agradeço aos nossos hóspedes por nos considerarem merecedores desses prêmios. Como a companhia aérea com a rede de voos internacionais mais extensa do mundo, continuaremos a oferecer a melhor experiência de viagem possível aos nossos hóspedes sem comprometer a segurança do voo”.

Como resultado de inspeções abrangentes conduzidas por profissionais do setor, a Turkish Airlines demonstrou mais uma vez que atende aos padrões globais na área de alimentação a bordo (categoria de alimentos e bebidas), juntamente com a plataforma de entretenimento a bordo. A plataforma de entretenimento a bordo Planet oferece conteúdo traduzido para mais de 40 idiomas, mais de 650 filmes de Hollywood e World Cinema e uma categoria HBO MAX com inúmeras séries premiadas. Na plataforma de música a bordo My Music Planet, mais de 2.000 álbuns e listas de reprodução de música são apresentados em vários gêneros, do pop ao jazz.

Além disso, conteúdos sobre temas importantes como Fly Good Feel Good com meditação, Fly&Learn com conteúdo educacional e Green World com sustentabilidade oferecem aos hóspedes uma experiência de viagem confortável e de alto padrão.

Para mais informações sobre a Turkish Airlines,acesse www.turkishairlines.com e o site https://globalvisionaccess.com/noticias/.

Fundada em 1933 com uma frota de cinco aeronaves, a Turkish Airlines, membro da Star Alliance, possui uma frota de 371 aeronaves (passageiros e carga) voando para 328 destinos mundiais, sendo 278 internacionais e 50 domésticos, em 127 países. Mais informações sobre a Turkish Airlines podem ser encontradas em seu site oficial www.turkishairlines.com ou em suas contas de mídia social no Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, e Instagram.

A Global Vision Access é uma empresa de comunicação e marketing em turismo, reconhecida no mercado nacional e internacional. A GVA facilita a entrada e a consolidação de destinos turísticos no mercado brasileiro, oferecendo serviços de planejamento estratégico, marketing e relações públicas e sempre se destacando com os projetos especiais que desenvolve. Fazem parte do portfólio da empresa Jordânia, Ilhas Seychelles e Turkish Airlines. Também inclui-se ao portfólio da GVA parcerias estratégicas com organizações e empresas de outras indústrias que buscam maximizar exposição, oportunidades de negócios e retorno sobre o investimento para cada cliente.