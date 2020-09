Transamerica Executive Paulista recebe selo de segurança da Bureau Veritas

Selo Safeguard atesta boas práticas de segurança e higiene específicas para o novo Coronavírus

O Transamerica Executive Paulista acaba de receber o atestado de qualificação em segurança e higiene do grupo Bureau Veritas, empresa internacional de certificações e avaliações de conformidade nas áreas de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, presente em mais 140 países. Com isso o hotel é premiado com Selo Safeguard, que orienta e certifica protocolos de higiene e prevenção de riscos especificamente para o novo Coronavírus, garantindo que medidas de proteção sejam adequadamente configuradas e implementadas de maneira transparente.

Selo Safeguard

O Selo Safeguard foi desenvolvido pelo Bureau Veritas para atestar que o empreendimento trabalha em conformidade com as normas da OMS, adaptadas para cada cidade de acordo com as especificidades exigidas pelo Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de decretos municipais e estaduais. Na hotelaria, são avaliados todos os setores, com determinações específicas para cada operação.

Para a retomada, o Transamerica Executive Paulista implementou medidas sanitárias em conformidade com as mais rigorosas normas da OMS e das secretarias municipais e estaduais de saúde. A capacidade máxima de operação do hotel foi reduzida para assegurar o distanciamento seguro entre as pessoas, materiais impressos foram retirados dos apartamentos e os cômodos ganharam novos processos rigorosos de higienização, com uso de produtos especiais para limpeza hospitalar, enxoval e amenities foram ensacados e higienizados individualmente e todos as suítes são lacradas por 24 horas após a saída do hóspede. Funcionários devem usar máscara, lavar as mãos frequentemente e passar por treinamentos contínuos com protocolos de limpeza e higiene.

André Genova, gerente geral do Transamerica Paulista

Para André Genova, gerente geral do Transamerica Paulista, o selo é mais uma forma de mostrar à parceiros e clientes que a Transamerica coloca a segurança de todos em primeiro lugar. “Neste primeiro momento de retomada o turista ainda estará inseguro, principalmente com a higiene dos estabelecimentos. Por isso, esperamos que esse selo possa resgatar a confiança de nossos hóspedes e mostrar que a Transamerica trabalha com padrões sanitários elevados”, complementa.

Transamerica Executive Paulista

Localizado em uma das regiões mais ricas em cultura e entretenimento de São Paulo, o Transamerica Paulista é a opção de hospedagem perfeita para quem viaja a trabalho ou lazer. O hotel está a um quarteirão de distância da Avenida Paulista, próximo de grandes hospitais, parques, restaurantes, museus e entre as estações de metrô Trianon- Masp e Brigadeiro. O empreendimento conta com suítes amplas e área de lazer com rooftop, com piscina externa, bar, sauna seca, academia e churrasqueira. No momento, todas estas áreas devem ser reservadas com antecedência. Para a demanda corporativa, o hotel disponibiliza 7 salas de eventos e 1 sala para reuniões, com banheiro, copa exclusiva e WiFi.

