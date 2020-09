Carro é a opção mais segura de transporte na pandemia

Risco de pegar Covid-19 diminui uso de transporte público e favorece mercado de usados e seminovos

Desde abril deste ano, a população busca formas de se adaptar à rotina com a mínima exposição possível ao coronavírus. Prever os riscos de contaminação ao sair de casa se tornou uma carga mental necessária.

As recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) de distanciamento social vão de encontro à realidade do transporte público brasileiro. Conhecido já pelas superlotações e grande circulação de pessoas por dia, pensar neste cenário em meio a uma pandemia é alarmante.

Para quem já tinha carro, mas utilizava apenas aos finais de semana, tirá-lo da garagem foi a solução mais segura, principalmente para pessoas do grupo de risco.

Mas, para quem não tem veículo próprio e não quis se arriscar, a solução foi recorrer aos aplicativos de mobilidade. Não à toa, segundo a empresa 99, houve um aumento de 55% na procura de carros por app em regiões periféricas, fora dos centros expandidos.

Retomada do mercado de auto

Apesar de os últimos meses não terem apresentado bons rendimentos para as montadoras, a expectativa de retomada para os próximos é promissora. Isto porque o transporte individual continua sendo considerado o mais seguro por promover maior isolamento.

De acordo com pesquisa realizada pelo site Webmotors e encomendada pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), 89% dos entrevistados pretendem adquirir um veículo ainda em 2020. Dentre estes, 66% afirmam que deixarão de usar transporte público após a quarentena.

A Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores revela que o mercado de usados recupera o ritmo de vendas do período anterior à pandemia. Segundo a instituição, o comércio eletrônico foi um dos facilitadores para os números positivos no setor.

Com este cenário, o leilão de veículos online é uma alternativa para quem deseja facilitar a locomoção em tempos incertos, sem precisar investir muito. A economia ao adquirir o bem por meio de leilão é certa. Em média, é possível encontrar automóveis com valor 30% abaixo da tabela Fipe.

Seguro auto mais barato

Outro ponto favorável para quem tem ou quer adquirir um carro agora é o seguro mais barato. De acordo com a seguradora Youse, é possível baratear até 44% do valor, dependendo do uso que o motorista faz do veículo.

Arthur Carvalho, diretor de operações da seguradora, dá dicas para economizar: “Se durante a pandemia o carro é utilizado eventualmente, você pode retirar roubo e furto e manter a cobertura de perda parcial e colisão, sem assistência elaborada e com valores de importância segurada mais baixos. É o básico para quem precisa reduzir gastos neste período”.

