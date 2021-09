Prefeitura de São José dos Campos e a empresa Itapemirim assinaram contrato para a operação no transporte

A Prefeitura de São José dos Campos e a empresa Itapemirim Group Ltda. assinaram, nesta terça-feira (31), o contrato de concessão para a operação do lote 1 – regiões norte, oeste e sul – do novo modelo de transporte no município, previsto para entrar em operação no próximo ano. A concessionária também ficará responsável pela operação dos VLPs (Veículos Leve sobre Pneus) 100% elétricos da Linha Verde.

Itapemirim Group Ltda

Entre os requisitos para a assinatura do contrato, estavam a criação de uma empresa específica para operar em São José dos Campos – Itapemirim Transporte Urbano – e a apresentação de uma garantia, o que foi feita através da apólice de seguro garantia, definida em R$ 6.219.510,63.

Agora, as próximas etapas são a aquisição dos veículos e o estabelecimento de garagem na cidade. O certame do lote 1 da concessão de operação do transporte público passou por todas as etapas previstas em lei e todo o processo de licitação foi feito de forma pública e transparente.

O edital para a operação do lote 2 – regiões leste e sudeste – do transporte público está em andamento e a abertura dos envelopes com as empresas interessadas no certame está prevista para ocorrer no próximo dia 8.

Além do edital de operação, a Prefeitura também trabalha nos editais de concorrência pública internacional que tratam da gestão financeira e tecnologias do novo modelo de transporte público. Na última semana, duas empresas multinacionais e uma “startup” brasileira apresentaram propostas para o gerenciamento de dados e planejamento operacional do novo serviço.

Prefeitura de São José dos Campos

A Prefeitura de São José dos Campos acredita que o novo modelo proposto trará vários benefícios à população, oferecendo um sistema de melhor qualidade, mais confortável, moderno, com mais opções de deslocamento a um custo mais acessível.

Concessionária será a responsável pela operação dos VLP’s na Linha Verde – Foto: Claudio Vieira/PMSJC