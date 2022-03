Em conversa com a Betway, CEO da McLaren exalta sucesso da F1 no catálogo da Netflix

A Fórmula 1 mudou bastante e abriu espaço para o mundo digital, sobretudo com a Netflix. O serviço de streaming produziu a série Drive to Survive, e viu não apenas um sucesso de audiência, mas também o surgimento de novos fãs da maior categoria de automobilismo do mundo. Em conversa recente, o CEO da equipe McLaren, Zak Brown, exaltou as temporadas da série documental e exaltou a importância do conteúdo para o futuro da F1 na internet e também na TV.

Essa entrevista do chefão da McLaren foi feita pela Business Insider em 2021, como mostra a reportagem do blog Betway Insider, e aponta como foi a reação do britânico com o sucesso da F1 no catálogo da Netflix. “Surpreendeu todo mundo quanto impacto a série teve. Tem sido um sucesso real para a F1. Se fosse apenas uma série sobre carros em uma pista, talvez não fosse um sucesso, mas quando você entra na política, nas mudanças, nas rivalidades, e é sempre isso que está acontecendo, não vejo razão para não poder continuar por um muito tempo”, afirmou Zak Brown.

Uma prova desse sucesso está nos números, como o próprio chefe da McLaren coloca. Ele afirma que a Netflix não divulga a audiência de Drive to Survive oficialmente, mas é de conhecimento nos bastidores da F1 que mais de 50 milhões de pessoas já assistiram à série. Além disso, os números estão aumentando com o tempo, e a terceira temporada foi a de maior sucesso até o momento. Isso mostra que o interesse pelos bastidores da categoria está só aumentando.

A proximidade entre a F1 e a Netflix não foi fácil, mas tem gerado bons resultados. Antes da chegada da Liberty Media, que comprou a F1 por US$ 4,4 bilhões, as equipes sempre foram contra uma exposição maior. Entretanto, a série fez muitos chefes mudarem de ideia, inclusive equipes mais tradicionais, como a Ferrari e a Mercedes. Atualmente, todos os carros no grid estão abertos para as gravações. Um avanço importante que tem dado resultados.

Sucesso de público

Os próprios pilotos reconhecem a importância de uma F1 mais aberta, como mostra a entrevista de Daniel Ricciardo divulgada pelo site de apostas em Fórmula 1 da Betway. “Por muito tempo, foi um esporte muito fechado. Deixar algumas pessoas entrarem e mostrar a eles o quão incrível o esporte é, acho que é onde a série realmente fez bem para nós”, garantiu o piloto da McLaren. Esse é um pensamento que se mostra certo com os números atuais.

Segundo relatório feito pela própria Liberty Media, o engajamento da F1 nas redes sociais aumentou em cerca de 99%. Foram mais de 800 milhões de interações com o público nessas plataformas. No total, a categoria conta com quase 50 milhões de seguidores online e está em uma crescente. É possível imaginar que esse número chegue aos 100 milhões nos próximos anos. Afinal, esse é o principal objetivo da nova dona da F1.

Entretanto, para conseguir isso, será preciso manter o foco nas redes sociais e continuar produzindo conteúdos digitais. Duas ações que estão acontecendo, o que é visto como algo positivo. A série da Netflix, por exemplo, foi renovada recentemente e deve continuar levando a categoria para a F1. Isso deve garantir ainda mais seguidores, e um engajamento importante com novos amantes do automobilismo.

Novas ideias

O próximo passo da Liberty Media é trazer ainda mais novidades para quem acompanha a F1 pela internet. Recentemente, a empresa investiu para que o F1TV conseguisse ser lançado. Ele é um serviço de streaming exclusivo da categoria para transmitir as corridas ao vivo. Apesar de ter um alto preço, cerca de R$ 28,90 por mês no Brasil, pode ser uma ferramenta importante para o futuro.

A interação com os fãs também deve ganhar novidades, sobretudo nas redes sociais. Seja no Instagram, no YouTube ou no TikTok, a F1 está presente com conteúdos novos que chamam a atenção das pessoas. Algo que deve garantir uma popularidade ainda maior no futuro.

O chefe da McLaren é honesto ao contar como está sendo essa digitalização da F1, e a entrevista dele é interessante para conhecer melhor as mudanças. A promessa é de uma categoria ainda mais presente no âmbito digital, o que vai fazer com que muitos novos torcedores apareçam na arquibancada também.

Foto: Unsplash